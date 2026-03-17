Eva VlaardingerbroekSzánthó MiklósCPAC Hungaryvendég

Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezére újra Budapestre jön

A magyar jobboldal egyik meghatározó nemzetközi szövetségese, Eva Vlaardingerbroek ismét színpadra lép a CPAC Hungary idei rendezvényén Budapesten, jelentette be közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Alapjogokért Központ2026. 03. 17. 12:48
Eva Vlaardingerbroek Fotó: Csudai Sándor
Szánthó Miklós bejelentette, hogy Eva Vlaardingerbroek március 21-én ismét Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. A holland politikai kommentátor a CPAC Hungary „veteránjának” számít, aki évek óta markáns véleményével és következetes álláspontjával hívja fel magára a figyelmet.

Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor beszédet mond a CPAC Hungary rendezvényen a budapesti Millenárison 2024. április 25-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: Vlaardingerbroek rendszeresen megszólal olyan kulcskérdésekben, mint a háború, a migráció vagy a genderideológia, és ezekben a témákban határozottan a konzervatív álláspontot képviseli.

Eva Vlaardingerbroek bátor patrióta

A főigazgató szerint Európa egyik legbefolyásosabb jobboldali véleményvezéréről van szó, akit – Magyarországhoz hasonlóan – nem lehet megfélemlíteni. Emlékeztetett: korábban a kommentátor egyik budapesti beszédét eltávolították a YouTube-felületéről, emellett a brit hatóságok is megtagadták tőle a belépést az országba, arra hivatkozva, hogy jelenléte „nem szolgálja a közjót”.

Fel, győzelemre!

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
