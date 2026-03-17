Szánthó Miklós bejelentette, hogy Eva Vlaardingerbroek március 21-én ismét Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen. A holland politikai kommentátor a CPAC Hungary „veteránjának” számít, aki évek óta markáns véleményével és következetes álláspontjával hívja fel magára a figyelmet.
Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezére újra Budapestre jön
Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: Vlaardingerbroek rendszeresen megszólal olyan kulcskérdésekben, mint a háború, a migráció vagy a genderideológia, és ezekben a témákban határozottan a konzervatív álláspontot képviseli.
Eva Vlaardingerbroek bátor patrióta
A főigazgató szerint Európa egyik legbefolyásosabb jobboldali véleményvezéréről van szó, akit – Magyarországhoz hasonlóan – nem lehet megfélemlíteni. Emlékeztetett: korábban a kommentátor egyik budapesti beszédét eltávolították a YouTube-felületéről, emellett a brit hatóságok is megtagadták tőle a belépést az országba, arra hivatkozva, hogy jelenléte „nem szolgálja a közjót”.
Fel, győzelemre!
– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.
