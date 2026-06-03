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A Knicks félévszázados átkát Wembanyama NBA-bajnoki címe hosszabbíthatja meg

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Április közepén húsz csapattal indult el az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása és bő másfél hónappal később már csak két együttes harcol a bajnoki címéért. Nyugatról az NBA-döntőjébe a bajnok Oklahoma City Thundert is búcsúztató San Antonio Spurs került, a texasiak soraiban ott van a korszakos tehetségnek induló, de már most meghatározó játékossá váló Victor Wembanyama. Keletről a bombaformában játszó New York Knicks jutott be, melynek a szenvedélyes szurkolói már 1973 óta vágynak egy bajnoki címre. A két csapat utoljára még az ezredforduló előtt csapott össze a világ legjobb kosárlabdabajnokságának számító NBA-nagydöntőjében.

Perje Sándor
2026. 06. 03. 5:20
Victor Wembanyama a New York Knicks ellen szerezheti meg élete első NBA-bajnoki címét Fotó: ETHAN MILLER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Jalen Brunson a New York Knicks és a liga egyik legjobbja, de most nehéz dolga lesz a döntőben
Jalen Brunson a New York Knicks és a liga egyik legjobbja, de most nehéz dolga lesz a döntőben Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Szerintem Towns kintléte segíteni fog. Elég jó dobó ahhoz, hogy tiszteljék – mondta el egy játékosmegfigyelő, aki szerint így a Knicks legjobb játékosának, Jalen Brunsonnek, aki 26 pontot átlagolt eddig a rájátszásban, is több tere lehet a támadásokhoz, mint amennyi az OKC-s Gilgeous-Alexandernek volt a Nyugati Főcsoportdöntőben.

Futnia is kell a Knicksnek

A Knicks kipihenten érkezik a döntőbe, a Spurs viszont egy kemény hétmeccses párharcból jön az Oklahoma City ellen, valamint egy hatmeccses, nagyon fizikális sorozatból a Minnesota Timberwolves ellen.

– A fáradtság óriási tényező lehet. El tudom képzelni, hogy San Antonio már mindent kiadott magából, és elfogy az energiája. De Wembanyamát nem lehet alábecsülni, mindig képes még előhúzni valamit – mondta el egy másik klubvezető a döntő előtt. 

A Nyugati Főcsoportdöntő egyik fontos tanulsága az volt, hogy az Oklahoma City Thunder hajlandó volt lassú tempót diktálni, és hagyni, hogy a Spurs védekezése felálljon. 

Most viszont jön Mike Brown vezette Knicks, amely úgy játszik, mintha ágyúból lőtték volna ki a játékosokat, és a rájátszásban is folyamatosan gyorsítja a játékot. A Keleti Főcsoportdöntőben a Cleveland elleni 4-0-s győztes sorozat alatt a New York rendre gyorsindításokból szerzett pontokat, még kapott kosarak után is.

– A Knicksnek továbbra is gyorsan kell játszania. Ha félpályás játék lesz, az a Spurs előnye. Szerintem Shai Gilgeous-Alexander nem játszott elég gyorsan ellenük – mondta el az ESPN-nek egy neve elhallgatását kérő edző. Az Év Védőjének megválasztott francia center mellett gyakorlatilag senkinek sem volt rájátszás-tapasztalata az idény előtt – különösen a fiatal trió, Wembanyama, Stephon Castle és Dylan Harper esetében igaz ez a kijelentés. 

Wembanyama ennek ellenére egészen kiválóan teljesített a bajnoki címvédő Oklahoma elleni párharcban: az OKC elleni első meccsen nyújtott 41 pontos, 24 lepattanós teljesítménye sokaknak LeBron James legendás, 2007-es 48 pontos meccsét juttatta eszébe a Detroit Pistons ellen. 

A Spurs alacsonyabb játékosai – Julian Champagnie, Devin Vassell, De'Aaron Fox, Keldon Johnson, Dylan Harper és Stephon Castle – dinamikus, jól dobó és jó labdakezelő kosárlabdázók, akik védekezésben is sok gondot okozhatnak majd olyan játékosoknak, mint Brunson vagy Towns.

Victor Wembanyama az Oklahoma ellen remekelt a Nyugati Főcsoportdöntőben
Victor Wembanyama az Oklahoma ellen remekelt a Nyugati Főcsoportdöntőben Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az alapszakaszban, leszámítva az NBA-Kupa döntőjét, amelyet a Knicks nyert meg, háromszor találkozott egymással a két csapat, ebből kettőt a Knicks nyert meg. Wembanyama ezeken a meccseken remekelt, hiszen átlagban 24,7 pontot, 10,7 lepattanót és 2,3 blokkot hozott a három bajnokin. A Knicks magasemberei – Karl-Anthony Towns, OG Anunoby és Mitchell Robinson – viszont nehéz ellenfelei lehetnek a palánk alatt a San Antonio centerének. Robinson a törött kisujja ellenére is pályára léphet a döntőben. Ha a 213 cm-es Mitchell Robinson pályán tud maradni, támadólepattanói és fizikalitása hatással lehet Wembanyamára. 

A Knicks 123,3-as támadóhatékonysággal (100 támadásra vetítve átlagosan 123 pontot dob) jutott be a döntőbe – ez a legjobb mutató keleti bajnoktól a 2003-as lebonyolítási rendszer bevezetése óta, megelőzve LeBron James vezette 2017-es Cleveland Cavaliersét. 

Bár a San Antonio Spursnek az alapszakaszban a harmadik legjobb védekezése volt, a Knicks ellen labdabirtoklásonként ők kapták a legtöbb pontot a ligában. Az idei bajnoki idény sorozatban a nyolcadik az NBA-ben címvédés nélkül.

A finálé magyar idő szerint június 4-én éjszaka, hajnali 2 óra 30 perckor veszi kezdetét a San Antonio Spurs otthonában.

 

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