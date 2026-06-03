A Knicks félévszázados átkát Wembanyama NBA-bajnoki címe hosszabbíthatja meg

Jalen Brunson a New York Knicks és a liga egyik legjobbja, de most nehéz dolga lesz a döntőben Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Szerintem Towns kintléte segíteni fog. Elég jó dobó ahhoz, hogy tiszteljék – mondta el egy játékosmegfigyelő, aki szerint így a Knicks legjobb játékosának, Jalen Brunsonnek, aki 26 pontot átlagolt eddig a rájátszásban, is több tere lehet a támadásokhoz, mint amennyi az OKC-s Gilgeous-Alexandernek volt a Nyugati Főcsoportdöntőben.

Futnia is kell a Knicksnek

A Knicks kipihenten érkezik a döntőbe, a Spurs viszont egy kemény hétmeccses párharcból jön az Oklahoma City ellen, valamint egy hatmeccses, nagyon fizikális sorozatból a Minnesota Timberwolves ellen.

– A fáradtság óriási tényező lehet. El tudom képzelni, hogy San Antonio már mindent kiadott magából, és elfogy az energiája. De Wembanyamát nem lehet alábecsülni, mindig képes még előhúzni valamit – mondta el egy másik klubvezető a döntő előtt.

A Nyugati Főcsoportdöntő egyik fontos tanulsága az volt, hogy az Oklahoma City Thunder hajlandó volt lassú tempót diktálni, és hagyni, hogy a Spurs védekezése felálljon.

Most viszont jön Mike Brown vezette Knicks, amely úgy játszik, mintha ágyúból lőtték volna ki a játékosokat, és a rájátszásban is folyamatosan gyorsítja a játékot. A Keleti Főcsoportdöntőben a Cleveland elleni 4-0-s győztes sorozat alatt a New York rendre gyorsindításokból szerzett pontokat, még kapott kosarak után is.

– A Knicksnek továbbra is gyorsan kell játszania. Ha félpályás játék lesz, az a Spurs előnye. Szerintem Shai Gilgeous-Alexander nem játszott elég gyorsan ellenük – mondta el az ESPN-nek egy neve elhallgatását kérő edző. Az Év Védőjének megválasztott francia center mellett gyakorlatilag senkinek sem volt rájátszás-tapasztalata az idény előtt – különösen a fiatal trió, Wembanyama, Stephon Castle és Dylan Harper esetében igaz ez a kijelentés.

Wembanyama ennek ellenére egészen kiválóan teljesített a bajnoki címvédő Oklahoma elleni párharcban: az OKC elleni első meccsen nyújtott 41 pontos, 24 lepattanós teljesítménye sokaknak LeBron James legendás, 2007-es 48 pontos meccsét juttatta eszébe a Detroit Pistons ellen.

A Spurs alacsonyabb játékosai – Julian Champagnie, Devin Vassell, De'Aaron Fox, Keldon Johnson, Dylan Harper és Stephon Castle – dinamikus, jól dobó és jó labdakezelő kosárlabdázók, akik védekezésben is sok gondot okozhatnak majd olyan játékosoknak, mint Brunson vagy Towns.