Csodadobás és történelmi pofon az NBA rájátszásában

Két mérkőzéssel folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszása csütörtök hajnalban. A Victor Wembanyama vezette San Antonio Spurs 133-95-re nyert a Minnesota Timberwolves ellen a Nyugati főcsoport elődöntőjében, ezzel 1-1 az állás a négy győzelemig tartó párharcban. A Keleti főcsoportban a New York Knicks 108-102-re legyőzte a Philadelphia 76ers együttesét, ezzel 2-0-ra ellépett a Keleti főcsoport elődöntőjében.

2026. 05. 07. 10:09
Victor Wembanyama és a San Antonio Spurs esélyt sem adott a második meccsen a Minnesota Timberwolvesnak Fotó: Getty Images via AFP/Megan Briggs
Devin Vassell úgy dobott be egy saroktriplát a támadóidő lejárta előtt, hogy már a levegőben volt, mielőtt megkapta volna a csapattárs passzát. Elképesztő időzítés és ritmus kellett ennek kivitelezéséhez, nem véletlenül kapott óriási ovációt a texasi szurkolóktól.

Persze ez a meccs sem múlt el kisebb balhé nélkül, Stephon Castle és Bones Hyland kapott össze, de ez már nem veszélyeztette a San Antonio győzelmét.

Ez volt a Spurs legponterősebb rájátszásmérkőzése azóta, hogy 1983. május 4-én 145–105-re legyőzték a Denvert. A Minnesota korábbi legnagyobb rájátszásbeli veresége 30 pontos volt a Los Angeles Lakers ellen 2003. április 29-én. A San Antonio január közepe óta – amikor Minnesotában és Oklahoma Cityben is kikapott – nem veszített egymás után két mérkőzést az NBA-ben.

Kétmeccses előnyben a New York Knicks

Jalen Brunson 26 pontot szerzett, és főleg a végjátékban villogott a New York Knicks együttesében. A Knicks csütörtök hajnalban 108-102-re legyőzte a Philadelphia 76ers együttesét, ezzel 2-0-s vezetést szerzett a Keleti Főcsoport elődöntőjében.

A sérült Joel Embiid nélkül játszó 76ers sokkal nagyobb ellenállást tanúsított, mint az első meccsen, amikor a Knicks 137-98-ra nyert. A találkozón 25-ször változott a vezető csapat kiléte, ami 11 éve nem fordult elő NBA-rájátszásmeccsen.

A New York Knicks másodszor sem hibázott a Philadelphia 76ers ellen Fotó: Getty Images via AFP/Dustin Satloff

OG Anunoby 24 ponttal járult hozzá a New York sikeréhez, bár a mérkőzés végén sérülés miatt elhagyta a pályát, az öltözőbe ment, és már nem tért vissza a kispadra. Karl-Anthony Towns 20 pontot, 10 lepattanót és 7 gólpasszt jegyzett a Knicksben. Tyrese Maxey 26 pontot szerzett a 76ersben, mellette Paul George és Kelly Oubre Jr. egyaránt 19 pontot szerzett, míg az újonc VJ Edgecombe 17 pontig jutott.

NBA, rájátszás, eredmények

Nyugati főcsoport, elődöntő
San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 133-95 (A párharc állása: 1-1)

Keleti főcsoport, elődöntő
New York Knicks–Philadelphia 76ers 108-102 (A párharc állása: 2-0)

 

