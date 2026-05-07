Csodadobás és történelmi pofon az NBA rájátszásában

Devin Vassell úgy dobott be egy saroktriplát a támadóidő lejárta előtt, hogy már a levegőben volt, mielőtt megkapta volna a csapattárs passzát. Elképesztő időzítés és ritmus kellett ennek kivitelezéséhez, nem véletlenül kapott óriási ovációt a texasi szurkolóktól.

Persze ez a meccs sem múlt el kisebb balhé nélkül, Stephon Castle és Bones Hyland kapott össze, de ez már nem veszélyeztette a San Antonio győzelmét.

Ez volt a Spurs legponterősebb rájátszásmérkőzése azóta, hogy 1983. május 4-én 145–105-re legyőzték a Denvert. A Minnesota korábbi legnagyobb rájátszásbeli veresége 30 pontos volt a Los Angeles Lakers ellen 2003. április 29-én. A San Antonio január közepe óta – amikor Minnesotában és Oklahoma Cityben is kikapott – nem veszített egymás után két mérkőzést az NBA-ben.

Kétmeccses előnyben a New York Knicks

Jalen Brunson 26 pontot szerzett, és főleg a végjátékban villogott a New York Knicks együttesében. A Knicks csütörtök hajnalban 108-102-re legyőzte a Philadelphia 76ers együttesét, ezzel 2-0-s vezetést szerzett a Keleti Főcsoport elődöntőjében.