Huligánok terrorizálják a tüntetőket Szerbiában, de mi közük a szervezett bűnözéshez?

A Le Monde 2022-es oknyomozása feltárta a futballhuligánok és a szerb szervezett bűnözés közötti kapcsolatokat. A lap szerint a nyomozás szálai a montenegrói Kotorhoz vezetnek vissza, ahol a kokainkereskedelem egyik ismert szereplőjeként számon tartott Darko Saric bukása hatalmi vákuumot teremtett, és bandaháborút indított el. A konfliktusban a Kavac és Skaljari klánok fordultak egymás ellen, később pedig csatlakozott Veljko Belivuk is, aki korábban a belgrádi Partizan ultracsoport, a Principi vezetőjeként vált ismertté. Utóbbit, a Grobari szurkolói körhöz köthető csoportot több erőszakos cselekménnyel is összefüggésbe hozták. A francia lap által megszerzett rendőrségi jelentés szerint egyes esetekben a klánok rendőrségi és politikai kapcsolatainak gyanúja is felmerült.

A belgrádi horrorház, ahol embereket daraboltak fel

Egy Belgrád közelében található családi ház kívülről semmiben sem különbözött a környék többi ingatlanától. A szerb rendőrség 2021-es házkutatása során azonban olyan felfedezést tett, amely később a szerb szervezett bűnözés egyik legbrutálisabb ügyeként vált ismertté. A nyomozók a garázsban egy titkos ajtóra bukkantak, amely egy rejtett helyiségbe vezetett. A helyiségben ipari húsdarálót találtak, amelyet nem állatok feldolgozására használtak.

A bűnszervezet tagjai áldozataikat megkínozták, gyakran lefejezték, feldarabolták, majd maradványaikat a daráló segítségével semmisítették meg. A testrészeket zsákokba helyezték, és a közeli Dunába dobták.

A történet azért válhatott ismertté, mert a Principi-csoport tagjai fényképeket készítettek a gyilkosságokról, amelyeket ismerőseiknek dicsekvésből, illetve riválisaiknak megfélemlítés céljából küldtek el. A szervezet tagjai titkosított Sky kommunikációs rendszeren keresztül beszéltek egymással, amelyet biztonságosnak hittek. A kanadai vállalat által fejlesztett kommunikációs rendszert a lehető legmagasabb szintű védelemmel látták el. A titkosítás mellett az üzenetek automatikusan törlődtek és a rendszer távoli adattörlést is lehetővé tett. Az európai hatóságok azonban 2019-ben nemzetközi nyomozást indítottak, mert azt gyanították, hogy a rendszert szinte kizárólag bűnözők használják. A francia, belga és holland hatóságok egy nemzetközi együttműködés keretében 2020-ban feltörték a rendszert és több mint kétmillió üzenethez jutottak hozzá.

A megszerzett információk alapján a szerb hatóságok egyik fő gyanúsítottként azonosították Veljko Belivukot, a Principi nevű csoport vezetőjét.

A banda a Kavac-klán szövetségeseként működött, tagjai között pedig jelentős számban voltak a Partizan labdarúgócsapat huligánjai. A szervezet a rivális Skaljari-klán ellen folytatott véres leszámolások során alakította ki jelmondatát:

Nincs holttest, nincs bűncselekmény.

A dokumentumfilm szerint az első, a vádiratban szereplő ismert áldozat maga is a csoport tagja volt, akit Belivuk árulónak tartott. A tanúvallomások, a vádirat és a Sky-üzenetek alapján az áldozatot megkínozták, hátába az áruló szót vésték, majd baltával lefejezték és feldarabolták. Egy másik áldozatot rivális bűnözői kapcsolatai miatt csaltak tőrbe, míg egy harmadik férfit fegyvervásárlás ürügyén vittek a házba.