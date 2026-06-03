A tüntetésekhez kapcsolódó erőszakos esetek miatt egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy kik állhatnak a cselekmények mögött. A Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója, Predrag Petrovic szerint az úgynevezett „huligánként” emlegetett csoportok szoros kapcsolatban állhatnak a szerb elnök féle Szerb Haladó Párttal. Tavaly nyáron az elnök négy, a párthoz köthető férfit kegyelemben részesített, akiket diákok bántalmazásával és egy újvidéki nő állkapcsának eltörésével vádoltak. Az AP News szerint a szerb elnök nemzetközi bírálatok célpontjává vált a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépések miatt, beleértve az önkényes letartóztatásokat és a rendőri túlkapásokat. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Michael O’Flaherty jelentésben bírálta a szerb kormányt, és közölte: figyelemmel kíséri a fejleményeket. A jelentés olyan beszámolókat is idézett, amelyek szerint a szerb rendőrség több esetben is a tüntetőket és újságírókat megtámadó csoportokat vette védelmébe. O’Flaherty szerint a helyzet 2025 áprilisi, szerbiai látogatása óta csak tovább romlott.
Huligánok terrorizálják a tüntetőket Szerbiában, de mi közük a szervezett bűnözéshez?
A halálos áldozatokat követelő újvidéki tragédia után fellángolt szerbiai tüntetéshullám a szerb elnök hatalmát is megrendítette. A korrupció felszámolását és a kormány távozását követelő tömegeknek azonban nemcsak a rendőrökkel, hanem maszkos, feketébe öltözött csoportok támadásaival is szembe kell nézniük. A tüntetésekre jellemző incidensek nyomán egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, hogy kik tehetők felelőssé az erőszakért.
A Le Monde 2022-es oknyomozása feltárta a futballhuligánok és a szerb szervezett bűnözés közötti kapcsolatokat. A lap szerint a nyomozás szálai a montenegrói Kotorhoz vezetnek vissza, ahol a kokainkereskedelem egyik ismert szereplőjeként számon tartott Darko Saric bukása hatalmi vákuumot teremtett, és bandaháborút indított el. A konfliktusban a Kavac és Skaljari klánok fordultak egymás ellen, később pedig csatlakozott Veljko Belivuk is, aki korábban a belgrádi Partizan ultracsoport, a Principi vezetőjeként vált ismertté. Utóbbit, a Grobari szurkolói körhöz köthető csoportot több erőszakos cselekménnyel is összefüggésbe hozták. A francia lap által megszerzett rendőrségi jelentés szerint egyes esetekben a klánok rendőrségi és politikai kapcsolatainak gyanúja is felmerült.
A belgrádi horrorház, ahol embereket daraboltak fel
Egy Belgrád közelében található családi ház kívülről semmiben sem különbözött a környék többi ingatlanától. A szerb rendőrség 2021-es házkutatása során azonban olyan felfedezést tett, amely később a szerb szervezett bűnözés egyik legbrutálisabb ügyeként vált ismertté. A nyomozók a garázsban egy titkos ajtóra bukkantak, amely egy rejtett helyiségbe vezetett. A helyiségben ipari húsdarálót találtak, amelyet nem állatok feldolgozására használtak.
A bűnszervezet tagjai áldozataikat megkínozták, gyakran lefejezték, feldarabolták, majd maradványaikat a daráló segítségével semmisítették meg. A testrészeket zsákokba helyezték, és a közeli Dunába dobták.
A történet azért válhatott ismertté, mert a Principi-csoport tagjai fényképeket készítettek a gyilkosságokról, amelyeket ismerőseiknek dicsekvésből, illetve riválisaiknak megfélemlítés céljából küldtek el. A szervezet tagjai titkosított Sky kommunikációs rendszeren keresztül beszéltek egymással, amelyet biztonságosnak hittek. A kanadai vállalat által fejlesztett kommunikációs rendszert a lehető legmagasabb szintű védelemmel látták el. A titkosítás mellett az üzenetek automatikusan törlődtek és a rendszer távoli adattörlést is lehetővé tett. Az európai hatóságok azonban 2019-ben nemzetközi nyomozást indítottak, mert azt gyanították, hogy a rendszert szinte kizárólag bűnözők használják. A francia, belga és holland hatóságok egy nemzetközi együttműködés keretében 2020-ban feltörték a rendszert és több mint kétmillió üzenethez jutottak hozzá.
A megszerzett információk alapján a szerb hatóságok egyik fő gyanúsítottként azonosították Veljko Belivukot, a Principi nevű csoport vezetőjét.
A banda a Kavac-klán szövetségeseként működött, tagjai között pedig jelentős számban voltak a Partizan labdarúgócsapat huligánjai. A szervezet a rivális Skaljari-klán ellen folytatott véres leszámolások során alakította ki jelmondatát:
Nincs holttest, nincs bűncselekmény.
A dokumentumfilm szerint az első, a vádiratban szereplő ismert áldozat maga is a csoport tagja volt, akit Belivuk árulónak tartott. A tanúvallomások, a vádirat és a Sky-üzenetek alapján az áldozatot megkínozták, hátába az áruló szót vésték, majd baltával lefejezték és feldarabolták. Egy másik áldozatot rivális bűnözői kapcsolatai miatt csaltak tőrbe, míg egy harmadik férfit fegyvervásárlás ürügyén vittek a házba.
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A szerb klánok és a szervezett bűnözés
A tüntetéseken rendszeresen feltűnő maszkos csoportok és a futballhuligán-hálózatok miatt a szervezett bűnözés szerepe egyre gyakrabban merül fel a közbeszédben. A mai szerb szervezett bűnözés központi eleme a kokainkereskedelem. A legnagyobb befolyással rendelkező csoportok a Kavac- és a Skaljari-klán köré szerveződnek, miközben a Belivuk-csoport, a Vracar-klán, a Bojovic–Korac-hálózat és a Group America különböző szerepet játszanak a balkáni és európai drogpiacon. A Pink Panthers inkább a nemzetközi ékszerrablásairól ismert, míg a Zemun-klán történelmi jelentősége miatt meghatározó név a szerb alvilág történetében.
Zemun-klán
A 2000-es évek elején ez volt Szerbia legerősebb bűnszervezete. A csoport tagjait kapcsolatba hozták a 2003-ban meggyilkolt Zoran Dindic szerb miniszterelnök halálával is. A gyilkosság után a szervezetet nagyrészt felszámolták, de számos későbbi bűnözői hálózat ebből nőtt ki.
Principi csoport
A Principi-csoport a szerb szervezett bűnözés egyik legbrutálisabb formációjaként vált ismertté. Vezetői, Veljko Belivuk és Marko Miljkovic eredetileg a belgrádi Partizan futballklub ultráihoz kötődtek. Az áldozataikat többnyire egy tanyán likvidálták — amit vágóhídnak neveztek —, és az áldozatok maradványait ipari húsdarálóval, égetéssel és vegyszerekkel semmisítették meg – írja a Vreme. A szerb ügyészség szerint a banda emberrablásokért, kínzásokért, gyilkosságokért és kábítószer-kereskedelemért felelős.
Group America
A Group America az egyik legismertebb szerb gyökerekkel rendelkező nemzetközi bűnszervezet. Története az 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor Bosko Radonjis emigrált az Egyesült Államokba, és a The Westies ír-amerikai bűnözői csoport vezérévé vált, szoros kapcsolatokat kiépítve a Gambino maffia-családdal. Fő tevékenysége a kokaincsempészet, amely során dél-amerikai kartellek és európai terjesztőhálózatok között közvetít. A nemzetközi nyomozó hatóságok szerint a balkáni drogcsempész útvonal egyik legfontosabb szereplője. A csoportot kapcsolatba hozzák biztonsági szolgálatokkal és hírszerző ügynökségekkel is, ami magyarázhatja, hogy vezető tagjai évtizedek óta képesek elkerülni a letartóztatást – írja az OCCRP.
Kavac és Skaljari klánok
A klánok különválása 2014-ben következett be Valenciában, egy kokainügylet körüli vita nyomán. Az első áldozatot 2015 februárjában gyilkolták meg Belgrádban. A könyörtelen háborúban legalább ötven ember vesztette életét, köztük ártatlan áldozatok is — a konfliktus célba vette a bűnözők családtagjait, tanúkat, újságírókat és egykori rendőrtisztviselőket is – számolt be róla a Global Initiative.
A montenegrói eredetű Kavac-klán napjaink egyik legerősebb balkáni bűnszervezete. Bár székhelye eredetileg a montenegrói Kotor környékén alakult ki, jelentős befolyással rendelkezik Szerbiában is. A klán fő bevételi forrása a nemzetközi kokainkereskedelem, emellett pénzmosással és fegyvercsempészettel is kapcsolatba hozták. A szervezet különösen aktív volt Spanyolországban, Németországban, Ausztriában és Szerbiában. A Skaljari-klán a Kavac-klán legnagyobb riválisa.
Vracar klán
A Vracar klán egy belgrádi bűnszervezet, amelyet a szerb hatóságok a Kavac-klán szövetségeseként tartanak számon. A szervezetet számos gyilkossággal, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosási üggyel hozták kapcsolatba. Az elmúlt években több nemzetközi rendőrségi akció súlyos csapást mért rá.
Pink Panthers
A Pink Panthers különleges helyet foglal el a balkáni alvilágban. Nem klasszikus maffiacsalád, hanem nemzetközi rablóhálózat, amelynek tagjai többségében a volt Jugoszlávia országaiból származnak. Legalább 370 rablásért felelősek, becsült zsákmányuk megközelíti az 500 millió dollárt. Londonban, Dubaiban és Tokióban is lecsaptak a legértékesebb célpontokra – számolt be róla a Grey Dinamics.
Bojovic/Korac-hálózat
Luka Bojovic a 2000-es évek óta a balkáni alvilág egyik legismertebb alakja. Bojovic hálózata részben a hírhedt Zemun-klán maradványaiból alakult ki. A csoportot nemzetközi drogkereskedelemmel, cigarettacsempészettel és több célzott gyilkossággal hozták összefüggésbe. Korac kezdetben Bojovic jobb keze volt, de miután 2012-ben letartóztatták Spanyolországban, Korac átvette a csoport irányítását, amely gyilkosságairól és kábítószer-kereskedelem miatt vált ismertté – írta meg a KRKI.
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Borítókép: Rendőrök Belgrád utcáin 2026. május 23-án (Fotó: AFP)
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