A történet szépsége azonban nem maga a szivacs, hanem az odáig vezető út. A Toyota mérnökei nem kevesebb, mint hét különböző változatot készítettek, mire eljutottak a végleges konstrukcióig. Végül 2025 márciusában állt szolgálatba, és az időjárástól függően havonta egyszer-kétszer vetik be. Minden egyes alkalommal órákat nyernek a fejlesztők, ráadásul jóval ritkábban kell hétvégén dolgozniuk.
Rejtélyes, hengeres eszközt fejlesztettek ki a Toyota mérnökei
Az okosan kitalált óriási szivacs biztosítja, hogy eső után se álljon le a munka a tesztpályán.
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