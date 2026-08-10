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Kié a magyar naperőmű, és kié a haszon?

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A magyarországi naperőműparkok nem a magyaroknak termelnek hasznot – állította Magyar Péter miniszterelnök a pénteki kormányinfón, azonban a tulajdonosi adatok ennél lényegesen összetettebb képet mutatnak. A legnagyobb, egyértelműen azonosítható hazai portfólió ma az MVM-é, a második helyen a Mol áll. Jelentős külföldi tulajdonú kapacitások is vannak, ám ebből nem következik, hogy a megtermelt áram ne a hazai fogyasztást fedezné, és a beruházások ne hoznának adó-, járulék- és foglalkoztatási bevételt az országnak. A kormányinfón elhangzott mondat egy valós jelenségre – a külföldi tulajdonú kapacitásokra – épít, de a következtetést a tulajdonosi számok nem támasztják alá.

Somogyi Orsolya
2026. 08. 10. 15:06
Bőven van magyar tulajdon és érdekeltség a hazai naperőműparkokban Fotó: Havran Zoltán
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A további nagyobb szereplők közül a magyar magántulajdonú SolServices legalább 207 MW saját beruházással, a görög állami hátterű PPC Group idén júliusban bejelentett 57,5 MW királyegyházi vásárlással van jelen a piacon. Nyilvános, egységes adatbázis nem létezik a teljes hazai naperőműállomány tulajdonosi megoszlásáról, de az azonosítható nagy portfóliókból is közel 1600 MW kapacitás rajzolódik ki, aminek zöme – az MVM és a Mol révén – ma magyar állami vagy magyar vállalati kézben van.

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