Kié a magyar naperőmű, és kié a haszon?

A további nagyobb szereplők közül a magyar magántulajdonú SolServices legalább 207 MW saját beruházással, a görög állami hátterű PPC Group idén júliusban bejelentett 57,5 MW királyegyházi vásárlással van jelen a piacon. Nyilvános, egységes adatbázis nem létezik a teljes hazai naperőműállomány tulajdonosi megoszlásáról, de az azonosítható nagy portfóliókból is közel 1600 MW kapacitás rajzolódik ki, aminek zöme – az MVM és a Mol révén – ma magyar állami vagy magyar vállalati kézben van.