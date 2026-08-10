Az istenadta nép pedig nem volt felháborodva. Sőt. (Ugyanez az istenadta ma alig várja, hogy a „fideszesek” végre „börtönben rohadjanak meg”.)

És akkor térjünk rá Bakára és a Baka torra.

Nem kell különösebben cifrázni, ismételjük meg szó szerint L. Tamás Pál sorait, mert azokban minden benne van:

„Egy '56-os hazaáruló gyilkos felmentését támogatta korábban az új köztársasági elnök

Korbelyt még 2001-ben azért ítélték el, mert az 1956-os forradalom idején tűzparancsot adott ki a tatai felkelők ellen, illetve személyesen végzett a helyi felkelők vezetőjével 1956. október 26-án, amikor a tatai rendőrkapitányságot akarta visszafoglalni.

A vád emberiesség elleni bűncselekmény volt, mivel a hazai bíróság szerint bizonyítható volt, hogy a felkelők vezetője megadni akarta magát, amikor Korbely kivégezte.

Dr. Baka András személyében kedden egy olyan köztársasági elnököt szavaztat meg Magyar Péter, aki az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként Korbely János felmentését támogatta.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája – amelynek Baka András is tagja volt, és a döntést támogató többséghez tartozott – 11:6 arányban úgy ítélte meg, hogy Korbély emberiség elleni bűncselekmény miatti elítélése sértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 7. cikkét – emlékeztetett bejegyzésében Toroczkai László.

A Tisza jóvoltából mindezek után Baka András mondhat (?) beszédet az 1956-os események 70. évfordulóján Budapesten...”

Hát igen. Bizony. Baka most tort ül ezek után, és igen, beszédet fog mondani ’56 70. évfordulóján. Lehet, majd meleg szavakkal megemlékezik Korbely János hősiességéről is.