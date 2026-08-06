Hódok és jegesmedvék, jégtáblák és uszadékfa

Illy állapotnak nem lehetett üdvös eredménye, sem a politikára, melly önmagát gyöngítette, midőn ápoló testvérét szövetséges társból önkényének rabszolgájává alacsonyitotta, sem a szépirodalomra, melly ha önállóságát elveszité, fejlődési haladtában végkép megakadályozva volt… Egy vala ez állapotban, mi hívatlan főknek rendkívül kedvezett: a politizálási handabandázás közt sok üresség feltolakodott a szépirodalom mezejére. A politikai széllel-bélleltség, helyét pótlá mind a tehetségnek, mind az alapos készültségnek.”

A probléma kortalannak tetszik hát. Talán következik a két terület természetéből, azoknak is az átgondolás nélküli, mondhatni ösztönös mozgásából, hogy míg az egyik a lehető legteljesebb uralomra tör, a másik odahagyja a létezés teljességét, egyik része legitimálni igyekszik, a másik a megbuktatását tekinti szent küldetésének, hogy aztán megváltozott szereposztásban folytatódjon végeérhetetlenül. A kettő közötti nemhogy harmonikus, egyáltalán a viselhető és produktív működéshez érzékenység, méltányosság és tisztelet szükségeltetne. Nos, ezek a magyar élet legfájóbb hiánycikkei évtizedek óta.

Most, amikor megváltozott a politikai konstelláció, amellett, hogy különféle kulturális támogatások, jogos vagy arcpirító kifizetések, sandának tűnő, az is lehet, hogy sanda vagy csak végig nem gondolt és sikertelen kísérletek tartják izgalomban a buborékok vérre szomjazó népét, készülnek koncepciók az irodalom átalakítására, zajlik vita a jövőjéről. Olvasom a Litera.hu-n megjelenő ilyen-olyan írásokat, van, amelyikkel egyetértek, van, amelyik elborzaszt, közben azt gondolom, az irodalomról szóló széles vita lehetne az utolsó évtizedek egyik legfontosabb polémiája, amennyiben képesek lennénk kilépni a komfortzónánkból, és valóban a mélyére menve végig gondolni, mi történt ezen a téren az elmúlt csaknem negyven évben. Mi mit okozott, miből mi következett?

Mire gondolok? Például arra, hogy oly sokszor kárhoztatjuk (az esetek túlnyomó részében teljes joggal) kulturális állapotainkért a politikát, de feltettük-e már a kérdést, vajon a kultúra, irodalom milyen felelősséget visel azért, hogy ilyen lett a magyar politika? Ki tudunk-e lépni abból az utópizmusból, hogy a rendszerváltoztatás környékén kialakult viszonyok valamiféle szerves fejlődés eredményeképpen jöttek létre, magyarán tehetség, rátermettség etc. miatt minden csak úgy lehetett, ahogyan lett, s így minden kiépült hegemóniát érintő bármikori bármilyen változtatási szándék csak és kizárólag rombolásként, tönkretételként, erőszakként értelmezhető? El tudjuk-e fogadni, hogy senki sem lehet egyedül az igazság birtokában, s attól, hogy valamiről nem veszünk tudomást, az még létezik, s ideje jöttén vissza fog köszönni?