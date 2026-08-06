Hódok és jegesmedvék, jégtáblák és uszadékfa

A mögöttünk maradt három és fél évtized a politika primátusát hozta el, mondhatni felfeszítette az irodalmat a politika keresztjére. A válaszreakcióként születő közélettől való távolságtartás keserű, esetleg hűvös gesztusai, vagy ellenkezőleg, a nyílt akcionalista megnyilvánulások közepette sokszor tűnt úgy, sajátságos mérgező elegy alakult ki, amely példa nélküli módon sorvasztja a közegünket. Pedig dehogy. Ha utána olvasunk, kiderül, ezzel a helyzettel elődeinknek is meggyűlt a baja. A Pesti Napló 1850. március 9-én megjelent első számában a Műtár című rovatot elindító írásban ezt olvashatjuk:
„Minél inkább erősbödött a politizálás túluralma az életben, annál inkább kellett háttérbe vonulnia irodalmunknak. Voltak egykor tudományos folyóirataink, mellyek évtizedek folytán fenálltak, ezeknek el kellett némulniok; önálló tudományos munkák, kivevén némelly törvényes, politikai s iskolai könyveket, a legújabb időben egyre ritkábban jelentek meg; a szépirodalomban önálló munkák szinte csak akkor birtak beccsel, ha a müvészetitől eltérve, politikai irányuk volt; különben maga ez összes szépirodalom végre kénytelen lett, magát egészen a politika karjaiba vetni s annak rabszolgájául alázódni.
Igy állott népirodalmunk különösen a forradalom előtti legközelebbi időben; ennek bebizonyítására elég az 1848. előtti két utolsó évre visszatekintenünk.
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