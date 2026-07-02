barry giffordamerikaveszett a világDavid Lynch

Vissza nem billenő sorsok – újraolvastuk Barry Giffordot

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Ez a sztereotípiákon túli Amerika, amelytől távol áll a csillogás, a gazdagság, a lehetőségek széles skálája, a győzelem.

Brém-Nagy Ferenc
2026. 07. 02. 6:10
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„– Azért hívták így, mert egy csomót olvasott. Soha nem hallottam a nevét, úgy emlékszem. Mindig valami könyvet olvasott, amit a családja küldött neki. Olvasóegyetemre is járt. Most úgy negyvenhat éves lehet, és még mindig könyveket olvas. 

– Ez bámulatos – mondta Lula. – Úgy értem, ez valószínűleg elég ritka dolog bármilyen bűnözőtől.

– Sokáig egy halott francia fickó könyveit olvasta. Olvasó azt mondta, ennek a fickónak az összes könyve része annak, amit úgy hívnak, hogy Az eltűnt idő nyomában. Azt hiszem, ez a címe. Mindegy, Olvasó szerint a szerzőnek akkor támadt az az ötlete, hogy ezt az egészet leírja, amikor megevett egy sütit.”

Ám ezek a párbeszédek a közéjük ékelt ritka, rövid és nagyon pontos leírásokkal mégis alkalmasak megjeleníteni egy világot. Hogy milyet? Mást, mint ami általában felötlik az emberben, ha Amerika kerül szóba.

Ez a sztereotípiákon túli Amerika, amelytől távol áll a csillogás, a gazdagság, a lehetőségek széles skálája, a győzelem. Ehelyett felszínes kapcsolatok vannak, kényszerpályán mozgó életek, kisiklott és vissza soha nem billenő sorsok, meg nem valósuló álmok. Ez a hamisítatlan Dél. Forró utak, az elhagyatott benzinkutak, a kopott motelek és a poros kisvárosok adják a keretet a két fiatal történetéhez.

Ha lehet egy jó könyv összetett világából egy dolgot kiemelni, amely jellemzi, a Veszett a világ esetében ez mindenképpen a szabadság. Mint állapot és mint filozófiai probléma. Sailor és Lula folyamatosan a szabadságot keresik, de nem világos, hogy mit is jelent számukra ez a fogalom. Fizikai értelemben szabadok: autóba ülnek, és oda mennek, ahová akarnak. Lelki értelemben azonban a múltjuk foglyai. Lula anyjának befolyása, Sailor bűnügyi előélete és anyagi problémáik mind korlátozzák lehetőségeiket. A könyv felvetődő kérdése, hogy létezik-e egyáltalán teljes szabadság. S ami kirajzolódik belőle, az az, hogy az ember mindig valamilyen körülmény, kapcsolat vagy múltbeli esemény hatása alatt áll, ezért a szabadságról sem lehet végállapotként beszélni, az inkább folyamatos törekvést, küzdelmet jelent.

Sailor és Lula története hamar véget ér. A texasi Big Tunánál elfogy a pénzük, s hogy szerezzenek, a férfi rablásba keveredik. Lebukik. Évekre leültetik. Lula állapotos lesz és megszüli közös gyermeküket. S amikor később Sailor szabadul, már nem képesek együtt élni. Újabb kör kezdődik. Nincs kitörési lehetőség.

Igaziból veszett a világ, és a tetejébe még érthetetlen is

– gondolta magában Lula Pace Fortune. Barry Gifford regénye őszinte és kegyetlen könyv. Mivel hitelesen ábrázol, semmit sem old fel a világ veszettségnek érzéséből. Talán kicsit érthetőbbé teszi. Talán. De ettől nem lesz kevésbé szomorú. 

(Barry Gifford: Veszett a világ. Fordította: Greskovits Endre. Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2004, 176 oldal)

Borítókép: Barry Gifford (Forrás: Chicago Tribune)  

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