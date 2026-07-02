Vissza nem billenő sorsok – újraolvastuk Barry Giffordot

„– Azért hívták így, mert egy csomót olvasott. Soha nem hallottam a nevét, úgy emlékszem. Mindig valami könyvet olvasott, amit a családja küldött neki. Olvasóegyetemre is járt. Most úgy negyvenhat éves lehet, és még mindig könyveket olvas.

– Ez bámulatos – mondta Lula. – Úgy értem, ez valószínűleg elég ritka dolog bármilyen bűnözőtől.

– Sokáig egy halott francia fickó könyveit olvasta. Olvasó azt mondta, ennek a fickónak az összes könyve része annak, amit úgy hívnak, hogy Az eltűnt idő nyomában. Azt hiszem, ez a címe. Mindegy, Olvasó szerint a szerzőnek akkor támadt az az ötlete, hogy ezt az egészet leírja, amikor megevett egy sütit.”

Ám ezek a párbeszédek a közéjük ékelt ritka, rövid és nagyon pontos leírásokkal mégis alkalmasak megjeleníteni egy világot. Hogy milyet? Mást, mint ami általában felötlik az emberben, ha Amerika kerül szóba.

Ez a sztereotípiákon túli Amerika, amelytől távol áll a csillogás, a gazdagság, a lehetőségek széles skálája, a győzelem. Ehelyett felszínes kapcsolatok vannak, kényszerpályán mozgó életek, kisiklott és vissza soha nem billenő sorsok, meg nem valósuló álmok. Ez a hamisítatlan Dél. Forró utak, az elhagyatott benzinkutak, a kopott motelek és a poros kisvárosok adják a keretet a két fiatal történetéhez.

Ha lehet egy jó könyv összetett világából egy dolgot kiemelni, amely jellemzi, a Veszett a világ esetében ez mindenképpen a szabadság. Mint állapot és mint filozófiai probléma. Sailor és Lula folyamatosan a szabadságot keresik, de nem világos, hogy mit is jelent számukra ez a fogalom. Fizikai értelemben szabadok: autóba ülnek, és oda mennek, ahová akarnak. Lelki értelemben azonban a múltjuk foglyai. Lula anyjának befolyása, Sailor bűnügyi előélete és anyagi problémáik mind korlátozzák lehetőségeiket. A könyv felvetődő kérdése, hogy létezik-e egyáltalán teljes szabadság. S ami kirajzolódik belőle, az az, hogy az ember mindig valamilyen körülmény, kapcsolat vagy múltbeli esemény hatása alatt áll, ezért a szabadságról sem lehet végállapotként beszélni, az inkább folyamatos törekvést, küzdelmet jelent.