Megállapították, miért tört be a Ryanair gépének kabinablaka, és esett ki majdnem egy utas

De ezt is vizsgálják tovább. Mindenesetre az amerikai légügyi hatóság hasonló balesetek után jelentősebb módosításokat sürgetett a hajtóművek védelmére, amelyeknek 2028 nyara a teljesítési határideje. Ám ez az előírás a Ryanairre mint ír társaságra nem vonatkozik.

O'Leary most inkább csendben maradt

A júliusi baleset utáni hetekben nyilatkozatháború tört ki Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója és az amerikai közlekedésbiztonsági testület között, miután előbbi nyomban kizárta vállalata felelősségét, és információkat osztott meg a vizsgálattal kapcsolatban, utóbbi szerint pedig a cégvezető ezzel megsértette annak szabályait.

Michael O'Leary. Fotó: AFP

A Ryanair ezúttal nem kommentálta az előzetes jelentést, a Boeing és a CFM International, a hajtómű gyártója pedig azt közölte, együttműködik az amerikai hatósággal.

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