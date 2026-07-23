Rendesen helyretette az amerikai hatóság a Ryanair vezérét a Boeing balesete után

A szétrepülő nehéz burkolatdarabok egyike nagy sebességgel eltalálta a gép törzsét, pontosan a 14. sornál lévő utastéri ablakot, amely azonnal darabokra tört, mire egy 43 éves, kétgyermekes családanyát hirtelen szintén kiszippantott a nyomáskülönbség. Bár az asszonyt sikerült visszahúzni a repülőbe, olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, hogy a kórházban meghalt.