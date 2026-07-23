RyanairBoeingrepülőbaleset

Rendesen helyretette az amerikai hatóság a Ryanair vezérét a Boeing balesete után

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Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) hivatalos úton tette helyre Michael O’Learyt, a Ryanair vezérigazgatóját. A hatóság szerint a cégvezető megsértette a vizsgálati szabályokat, amikor a sajtóban idő előtt kizárta a légitársaság felelősségét a július 10-i hajtómű-meghibásodás ügyében. Az NTSB leszögezte: a 18 éves repülőgép kora és a karbantartás minősége továbbra is a vizsgálat homlokterében áll.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 23. 8:41
Michael O'Leary azonnal megpróbálta leseperni a cégéről a felelősséget a repülőbaleset után
Michael O'Leary azonnal megpróbálta leseperni a cégéről a felelősséget a repülőbaleset után Fotó: ELIAS ROM Forrás: BELGA MAG
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A szétrepülő nehéz burkolatdarabok egyike nagy sebességgel eltalálta a gép törzsét, pontosan a 14. sornál lévő utastéri ablakot, amely azonnal darabokra tört, mire egy 43 éves, kétgyermekes családanyát hirtelen szintén kiszippantott a nyomáskülönbség. Bár az asszonyt sikerült visszahúzni a repülőbe, olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, hogy a kórházban meghalt.

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