A szétrepülő nehéz burkolatdarabok egyike nagy sebességgel eltalálta a gép törzsét, pontosan a 14. sornál lévő utastéri ablakot, amely azonnal darabokra tört, mire egy 43 éves, kétgyermekes családanyát hirtelen szintén kiszippantott a nyomáskülönbség. Bár az asszonyt sikerült visszahúzni a repülőbe, olyan súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, hogy a kórházban meghalt.
Rendesen helyretette az amerikai hatóság a Ryanair vezérét a Boeing balesete után
Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) hivatalos úton tette helyre Michael O’Learyt, a Ryanair vezérigazgatóját. A hatóság szerint a cégvezető megsértette a vizsgálati szabályokat, amikor a sajtóban idő előtt kizárta a légitársaság felelősségét a július 10-i hajtómű-meghibásodás ügyében. Az NTSB leszögezte: a 18 éves repülőgép kora és a karbantartás minősége továbbra is a vizsgálat homlokterében áll.
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