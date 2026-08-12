Dzsudzsák BalázsKonferencialigaFC KöbenhavnDVSC

Dzsudzsák Balázs újra gólt szerzett, de nagyon kikapott a Kl-selejtezőben a Debrecen

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A hazai pályán elszenvedett 3-0-s vereség után a lehetetlen küldetéssel próbálkozott meg a Debrecen a dán Köbenhavn otthonában. A gól ezúttal Dzsudzsák Balázs révén összejött, a bravúros fordítás viszont nagyon messze volt, a DVSC kettős vereséggel, 8-1-es összesítéssel kiesett, Dzsudzsákék helyett Markgráf Ákos és a sérült Németh Hunor csapata jutott a Konferencialiga selejtezőjének utolsó fordulójába. Ugyanott érdekelt lesz Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien is.

Koczó Dávid
2026. 08. 12. 19:52
Dzsudzsák Balázs, a Debrecen legendája csereként, góllal búcsúzott a Köbenhavn ellen az idei Kl-selejtezőtől Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre
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Megvan rá az esély, hogy az idén már a negyvenet betöltő középpályás ezzel a góllal búcsúzott a nemzetközi porondtól. Az biztos, hogy erre az idényre igen, ugyanis a Köbenhavn hamarosan újra vezetést szerzett. Ismét az 55-szörös norvég válogatott Elyounoussi volt eredményes, ezúttal büntetőből.

A dánok továbbjutása egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben, de nem elégedtek meg ennyivel. Král, majd Cornelius is gólt szerzett, utóbbi kettőt is. Végül 8-1-es összesítéssel lépett a Köbenhavn a Kl-selejtező utolsó fordulójába, ahol a finn Inter Turku vagy a liechtenstein Vaduz ellen is esélyes lesz.

Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, mellette szerdán Bolla Bendegúz is Kl-továbbjutást ünnepelhetett. A magyar futballista az észt Paide elleni első meccsen gólt és gólpasszt jegyzett, a visszavágón pihentette őt a Rapid Wien szakvezetője. Bolláék ellenfele a Kl-főtábláért minden bizonnyal az El-ből érkező Hearts lesz, hacsak a skót csapat nem fordít 1-6-ról a portugál Benfica ellen.

Konferencialia, selejtező, 3. forduló, visszavágó

  • Köbenhavn (dán)–Debrecen 5-1 (1-0), összesítésben 8-1
  • Rapid Wien (osztrák)–Paide (észt) 2-0, összesítésben 6-1

 

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