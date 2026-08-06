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Dzsudzsák Balázs utolsó hazai nemzetközi kupameccse jön?

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Könnyen elképzelhető, hogy a Debrecen labdarúgócsapatának veterán játékosa, Dzsudzsák Balázs pályafutása utolsó nemzetközi kupameccsét játssza le csütörtökön este Debrecenben. (Ha ez nem így lesz, az azért nagy öröm, mert ebben az esetben a DVSC továbbjut a harmadikszámú európai kupasorozat playoffjába, így Dzsudzsák Balázs is folytathatja.) A Győr helyzete valamivel könnyebbnek tűnik, ők a lett fővárosban, Rigában kezdik a selejtező harmadik fordulóját.

Lantos Gábor
2026. 08. 06. 6:30
Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs a dán Köbenhavn ellen készül a Konferencialigában Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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A Debrecen jelenlegi helyzetét látva nagy meglepetés lenne, ha bármilyen arányban legyőzni északi ellenfelét. A csapat játékosai nincsenek jó fizikai állapotban, ezt az Újpest elleni mérkőzésen is láthattuk vasárnap, ahol sima vereséget szenvedtek. Egyelőre az új edző, az észt Gert Remmel szerződtetése sem tűnik nyerő húzásnak. A szakember mintha teljesen idegenül mozogna a számára ismeretlennek tűnő közegben.

„Teljesen új feladat előtt állunk. A Pjunik is kemény ellenfélnek bizonyult, főleg labdával, de a Köbenhavn náluk is magasabb szintet képvisel. Akár a labda nélküli játékban, de a srácok ezért küzdöttek tavaly. 

A dánok kerete tízszer többet ér, mint a miénk, ráadásul az edzőjük is topszintet képvisel. A koppenhágaiaknak nincs egy kifejezett játékuk, meccs közben is tudnak váltani.

A szurkolók abban reménykedhetnek, hogy a végsőkig küzdeni fogunk, főleg a labdás játékban kell javulnunk. Biztos vagyok benne, hogy szervezettek leszünk, emellett pedig megvannak azok a futballisták a keretünkben, akik tudnak váratlant húzni. Lesznek helyzeteink, ezeket értékesítenünk kell. Erőnlétileg szerintem pont ott tartunk, ahol tartanunk kell heti két meccsel” – mondta el a Loki észt edzője szerdán. 

A játékosok közül Lang Ádám jelent meg a szerdai sajtótájékoztatón. Ő így vélekedett: „Más futballkultúrával fogunk találkozni, rengeteg aspektusban különbözik a Konferencialiga-meccs, mint az NB I. 

Azért dolgoztunk tavaly, hogy ilyen csapatokkal találkozzunk. Úgy vélem, élvezünk kell elsősorban, a papírformát pedig tudjuk, borítanunk kell, a koncentrációnkat kell a legtovább fenntartani. 

A kapott góljaink a koncentráció hiányának tudható be, ezért természetesen vállalnunk kell a felelősséget. Egymás között ezt megbeszéltük, maximálisan oda kell figyelnünk, rögtön a csütörtöki meccsen. Az is döntő faktor lehet, hogy az extrém időjárási körülményekhez melyik csapat fog jobban alkalmazkodni” – árulta el várakozásait a bekk. 

Könnyebb meccs elé nézhet Rigában a Győr

A másik még versenyben lévő magyar együttes, az ETO a lettországi Rigában kezdi meg a selejtező harmadik fordulóját. Két olyan csapat csap össze egymással Rigában, amely a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdett, de onnan esett át a Konferencialigába. A győriek számunkra szomorú története jól ismert: az első körben nem bírtak az izlandi bajnok Vikingur Reykjavíkkal és az idegenbeli 1-0-s vereség után hazai pályán 2-2-es döntetlennel estek ki. A folytatásban a luxemburgi Bissen ellen idegenben 6-2-re nyertek, de a második, győri mérkőzésen elért 1-1-es döntetlen csalódást okozott. 

Az ETO öltözőjében sem volt nyugalom, mert a csapat legjobb magyar játékosa, Vitális Milán súlyos nézetkülönbségbe keveredett a győri edzővel. Vitális azóta elhagyta Győrt és görög AEK Athén csapatához tart. 

A rigai csapat az örmény Ararát ellen 4-3-as összesítéssel köszönt el az első körben. A folytatásban a Konferencialiga második selejtezőjében a macedón Vardar Skopje ellen hosszabbítást követően jutottak tovább. Így jöhetett össze a Győr elleni párharc. A rigaiak előszeretettel emlegetik a Konferecialiga 2023-24-es kiírását, amikor a Kecskemét ellen úgy jutottak tovább, hogy az első meccsen 2-1-re kikaptak, de a visszavágón – szintén hosszabbítást követően – 3-1-re nyertek. Ez a lett csapat ugyanakkor még soha nem szerepelt európai kupa főtábláján. Pedig egy évvel korábban közel voltak hozzá, hiszen ugyanennek a sorozatnak a rájátszásában a cseh Sparta Praha ellen maradtak alul összesítésben egy góllal. Edzőjük a szlovák Adrián Guľa, aki 2022-23 között a DAC mestere volt Szlovákiában.

Ezzel együtt a győriek, ha jó formát mutatnak, már az első meccsen olyan eredményt érhetnek el, amely jó alapot adhat az egy hét múlva esedékes hazai visszavágóra. 

 

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