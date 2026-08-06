Dzsudzsák Balázs utolsó hazai nemzetközi kupameccse jön?

A Debrecen jelenlegi helyzetét látva nagy meglepetés lenne, ha bármilyen arányban legyőzni északi ellenfelét. A csapat játékosai nincsenek jó fizikai állapotban, ezt az Újpest elleni mérkőzésen is láthattuk vasárnap, ahol sima vereséget szenvedtek. Egyelőre az új edző, az észt Gert Remmel szerződtetése sem tűnik nyerő húzásnak. A szakember mintha teljesen idegenül mozogna a számára ismeretlennek tűnő közegben.

„Teljesen új feladat előtt állunk. A Pjunik is kemény ellenfélnek bizonyult, főleg labdával, de a Köbenhavn náluk is magasabb szintet képvisel. Akár a labda nélküli játékban, de a srácok ezért küzdöttek tavaly.

A dánok kerete tízszer többet ér, mint a miénk, ráadásul az edzőjük is topszintet képvisel. A koppenhágaiaknak nincs egy kifejezett játékuk, meccs közben is tudnak váltani.

A szurkolók abban reménykedhetnek, hogy a végsőkig küzdeni fogunk, főleg a labdás játékban kell javulnunk. Biztos vagyok benne, hogy szervezettek leszünk, emellett pedig megvannak azok a futballisták a keretünkben, akik tudnak váratlant húzni. Lesznek helyzeteink, ezeket értékesítenünk kell. Erőnlétileg szerintem pont ott tartunk, ahol tartanunk kell heti két meccsel” – mondta el a Loki észt edzője szerdán.

A játékosok közül Lang Ádám jelent meg a szerdai sajtótájékoztatón. Ő így vélekedett: „Más futballkultúrával fogunk találkozni, rengeteg aspektusban különbözik a Konferencialiga-meccs, mint az NB I.

Azért dolgoztunk tavaly, hogy ilyen csapatokkal találkozzunk. Úgy vélem, élvezünk kell elsősorban, a papírformát pedig tudjuk, borítanunk kell, a koncentrációnkat kell a legtovább fenntartani.

A kapott góljaink a koncentráció hiányának tudható be, ezért természetesen vállalnunk kell a felelősséget. Egymás között ezt megbeszéltük, maximálisan oda kell figyelnünk, rögtön a csütörtöki meccsen. Az is döntő faktor lehet, hogy az extrém időjárási körülményekhez melyik csapat fog jobban alkalmazkodni” – árulta el várakozásait a bekk.