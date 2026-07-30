Füttykoncert Győrben: a bajnok emberelőnyben sem nyert luxemburgi riválisa ellen

Ahelyett, hogy ez fellendítette volna a győriek játékát, Megyerinek kellett nagyokat védenie. Újabb gól már nem született, szabálytalanság annál több. Az 1-1-es döntetlennel a továbbjutás magabiztosan összejött, ám ez a teljesítmény finoman szólva sem adott okot elégedettségre az ETO Parkban.

A Kl-selejtező harmadik fordulójában a győriek ellenfele a lett Riga lesz, amely a BL-től örmény riválissal szemben búcsúzott, azóta viszont északmacedón ellenfelét hosszabbítás után kiejtette. Az első mérkőzést Lettországban, a visszavágót Győrben rendezik. Ezzel együtt két párharcot kell nyerni a főtáblára jutásért.