Füttykoncert Győrben: a bajnok emberelőnyben sem nyert luxemburgi riválisa ellen

Konferencialiga: végül az ETO jutott tovább
A szünetben Juárez kettőt is cserélt, és az ETO kezezés miatt tizenegyest is rúghatott, Viktor Djukanovics azonban a kapufát találta el. Ezt eseménytelen folytatás követte, legközelebb majdnem húsz perccel később volt veszélyes lövés, de Bíró Barnabás sem volt precíz. A 77. percben újabb büntetőhöz jutottak a győriek, és ezúttal már Miljan Krpics állt a labda mögé. Ő nem is hibázott (1-1).
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