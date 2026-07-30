KonferencialigaEkl-selejtezőEfraín JuárezGyőrETO FC

Füttykoncert Győrben: a bajnok emberelőnyben sem nyert luxemburgi riválisa ellen

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Nem kettős győzelemmel, de továbbjutott a magyar bajnok a Konferencialigában. Az ETO FC a Luxemburgban elért 6-2-es siker után Győrben emberelőnyben sem nyert az Atert Bissennel szemben, ám a lett Riga ellen az 1-1-es döntetlen után is folytathatja a selejtezősorozatot annak harmadik fordulójában.

Wiszt Péter
2026. 07. 30. 20:53
Az ETO FC szurkolói a visszavágón is sokgólos győzelmet reméltek Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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Konferencialiga: végül az ETO jutott tovább

A szünetben Juárez kettőt is cserélt, és az ETO kezezés miatt tizenegyest is rúghatott, Viktor Djukanovics azonban a kapufát találta el. Ezt eseménytelen folytatás követte, legközelebb majdnem húsz perccel később volt veszélyes lövés, de Bíró Barnabás sem volt precíz. A 77. percben újabb büntetőhöz jutottak a győriek, és ezúttal már Miljan Krpics állt a labda mögé. Ő nem is hibázott (1-1).

Ahelyett, hogy ez fellendítette volna a győriek játékát, Megyerinek kellett nagyokat védenie. Újabb gól már nem született, szabálytalanság annál több. Az 1-1-es döntetlennel a továbbjutás magabiztosan összejött, ám ez a teljesítmény finoman szólva sem adott okot elégedettségre az ETO Parkban.

A Kl-selejtező harmadik fordulójában a győriek ellenfele a lett Riga lesz, amely a BL-től örmény riválissal szemben búcsúzott, azóta viszont északmacedón ellenfelét hosszabbítás után kiejtette. Az első mérkőzést Lettországban, a visszavágót Győrben rendezik. Ezzel együtt két párharcot kell nyerni a főtáblára jutásért.

 

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