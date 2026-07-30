Káosz: hétfőtől kilométeres gyaloglás várhat az utasokra Ferihegyen

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Augusztus 3-tól megszűnik az engedéllyel rendelkező járművek eddigi ötpereces díjmentes áthaladása a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A taxisok szerint emiatt a legtöbb utast már nem tudják a 2-es terminál bejáratához vinni, hanem mintegy 1100 méterre kell majd kitenniük. Az érdekképviselet szerint a döntés jelentősen rontja az utasok kiszolgálását, ezért a kormánytól kérik a módosítás felfüggesztését.

Gábor Márton
2026. 07. 30. 16:21
Forrás: Budapest Airport
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A transzfercégek költségei is emelkedhetnek

Az új szabályozás különösen érzékenyen érintheti az úgynevezett NT-engedéllyel közlekedő személyszállítókat is. Ide tartoznak többek között a repülőtéri transzferszolgáltatók, a szállodák vendégeit szállító autók, valamint a céges személyszállítók.

Míg a taxik hatósági áron dolgoznak, ezeknek a szolgáltatóknak lehetőségük van a többletköltséget beépíteni áraikba.

Ez azonban várhatóan tovább drágíthatja a repülőtéri transzfereket, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek naponta több alkalommal is behajtanak a terminálhoz.

A hatósági járművek helyzete sem teljesen világos

A Budapest Airport szabályzata alapján a hatósági járművek is az engedéllyel rendelkező járművek körébe tartoznak. Természetesen nem életszerű, hogy sürgős feladatot ellátó mentő-, rendőrségi vagy katasztrófavédelmi járműveket parkolási díj miatt feltartóztassanak, a megkülönböztető jelzést használó járművekre külön jogszabályok vonatkoznak.

Ugyanakkor a nem sürgősségi feladatot ellátó hatósági gépkocsik, illetve más engedélyes járművek esetleges mentességéről a repülőtér egyelőre nem adott részletes tájékoztatást.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Budapest Airport)

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