Megkapta a megszorítási ukázt külföldről a Tisza-kormány, brutális intézkedések sorozata szerepel a listán

A javaslatok nem állnak távol a Tisza-kormány elképzeléseitől

A jelentés szerint a különadók, a forgalmi típusú terhek, valamint az ár- és árrésszabályozások fokozatos kivezetése növelhetné a gazdasági hatékonyságot és csökkenthetné a vállalkozások bizonytalanságát.

Ezek mellett az OECD szerint Magyarország hosszú távú növekedési lehetőségeihez elengedhetetlen a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének javítása, valamint a munkaképes korú lakosság csökkenése miatt Magyarországnak növelnie kellene a munkaerőpiaci részvételt, különösen a nők körében – áll az OECD jelentésében.

A jelentés külön kitér az éghajlatváltozásból fakadó veszélyekre is. Az OECD szerint a gyakoribb árvizek és aszályok növekvő költségeket jelentenek Magyarországnak. A szervezet szerint javítani kellene a klímakockázatok elleni biztosítási lefedettséget, szigorúbban kellene betartatni a területhasználati szabályokat, valamint rendszeresen frissíteni kellene az önkormányzatok kockázatmegelőzési terveit.

Összefoglalva:

az OECD szakértői jelentései alapján Magyarország számára a 13. havi nyugdíj korlátozását, a kedvezményes áfakulcsok kivezetését, valamint a gazdagabb rétegeket érintő vagyon- és tőkeadók bevezetését javasolják a költségvetési stabilitás érdekében. A szervezet a társadalmi igazságosság javítását és az adóalap szélesítését célozná meg a fogyasztási adóktól való függőség csökkentésével.

A javaslatok nem állnak távolt a Tisza Párt elképzeléseitől. Az egykulcsos adó felszámolásáról már több alkalommal szót ejtettek, és folyik a vagyonadó kidolgozása. Az árszabályozások sem lesznek vélhetően hosszú életűek, hiszen az ígéretek szerint