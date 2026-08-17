Tisza-szigetté alakul a Margitsziget augusztus 20-án
A Tisza Párt aktivistáinak az országos találkozóját fogják tartani augusztus 20-án a Margitszigeten. Érdekes egybeesés, hogy éppen a tiszás rendezvénnyel egy időben tartanak a Margitszigeten egy családi napot is, emiatt felmerül, hogy átfedés lesz az állami és a pártprogramok között.
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