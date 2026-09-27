Brüsszel zimankós télre figyelmeztet
Bár nincs jelenleg azonnali földgáz-hiány az EU-ban, az energiaügyekért felelős uniós biztos azt jelezte a tagállamoknak, hogy a tél közeledtével ez megváltozhat. Dan Jorgensen arra szólította fel a közösség tagjait, hogy csökkentsék gáz- és áramfelhasználásukat, írta egy levélre hivatkozva az Euronews.
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