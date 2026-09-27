Három magyar sportszövetség együttműködését jelentették be
Együttműködési megállapodást kötött Szombathelyen három sportszövetség a magyar sport- és kulturális élet hazai és nemzetközi fejlesztéséért, valamint a tehetséges fiatalok közös támogatásáért. Mindhárom szövetségi elnök – Dala Soma (golf), Wladár Sándor (úszás) és Zsámboki Marcell (táncsport) is – megszólalt az eseményen.
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