Hatvanmilliót keresett Lannert Judit férje egy kekva vagyonellenőreként, jöhet az elszámoltatás?

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Lannert Judit férje a kekva rendszer kialakításától kezdve fontos pozíciót töltött be a Debreceni Egyetemet működtető alapítvány vezetésben. Emlékezetes, hogy Magyar Péter miniszterelnök folyamatosan támadja az egyetemi kekvák rendszerét. Többek között a parlamentben azt mondta a miniszterelnök, hogy a kekvák vezetői „szétlopták” az egyetemeket.

Máté Patrik
2026. 09. 27. 13:51
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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