Hatvanmilliót keresett Lannert Judit férje egy kekva vagyonellenőreként, jöhet az elszámoltatás?
Lannert Judit férje a kekva rendszer kialakításától kezdve fontos pozíciót töltött be a Debreceni Egyetemet működtető alapítvány vezetésben. Emlékezetes, hogy Magyar Péter miniszterelnök folyamatosan támadja az egyetemi kekvák rendszerét. Többek között a parlamentben azt mondta a miniszterelnök, hogy a kekvák vezetői „szétlopták” az egyetemeket.
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