Magyar Péter súlyos vádat fogalmazott meg Lannert Judit férjével szemben

Emellett a Netvestor Kft. ügyvezető igazgatója, amely kiadói és médiavállalkozásként működik. Könyvszerzőként is ismert, legutóbbi kötete Barkácsolás a gazdaságirányításban címmel jelent meg.

A cégbírósági adatok szerint László Géza Béla igazgatótanácsi tagként szerepet vállal az eredetileg Lannert Judit által 2007-ben alapított TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.-ben,

amely 2012-től T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. néven működik tovább. Lannert Judit 2008 és 2012 között a TÁRKI-TUDOK Zrt. vezérigazgatója volt, 2012-től pedig a T-Tudok senior kutatójaként dolgozott 2026-ig.

Zugló és Baktalórántháza

László Géza Béla neve korában egy XIV. kerületi közbeszerzés kapcsán került az akkori ellenzéki sajtó fókuszába. A hvg.hu 2011-s cikke szerint ugyanaz a cég nyert el egy jelentős szerződést Zuglóban, amelyik Papcsák Ferenc kerületi polgármester korábbi választási körzetében is fontos beruházáshoz jutott.

A Közbeszerzések Tanácsának honlapján megjelent pályázat szerint a nyertes HBF Építőipari Kft. a XIV. kerület tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújításának munkálataira szerződött 2011. június 21-én.

A tender összértékét a kiírásában még 1,4 milliárd forintra becsülte az önkormányzat, a hvg.hu-val viszont azt közölte, hogy a cég 480 millió forintos munkát nyert el. Szintén a HBF varázsolhatja újjá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántháza központját.

A lap cikke szerint a HBF egyik tulajdonosa az a László Géza Béla, aki 1999 és 2004 között az Antenna Hungária vezérigazgatója volt, később pedig igazgatóként, igazgatósági tagként, illetve elnökként tevékenykedett egészen 2008 júliusáig.

Ezek után jogosan felmerül a kérdés, hogy az elmúlt húsz év közpénzeinek felhasználását vizsgáló, szeptember 1-el megalakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), vajon átnézi-e a zuglói és baktalórántházi beruházások dokumentumait is?