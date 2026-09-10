Magyar Péter súlyos vádat fogalmazott meg Lannert Judit férjével szemben

Emellett a Netvestor Kft. ügyvezető igazgatója, amely kiadói és médiavállalkozásként működik. Könyvszerzőként is ismert, legutóbbi kötete Barkácsolás a gazdaságirányításban címmel jelent meg.
A cégbírósági adatok szerint László Géza Béla igazgatótanácsi tagként szerepet vállal az eredetileg Lannert Judit által 2007-ben alapított TÁRKI-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt.-ben,
amely 2012-től T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. néven működik tovább. Lannert Judit 2008 és 2012 között a TÁRKI-TUDOK Zrt. vezérigazgatója volt, 2012-től pedig a T-Tudok senior kutatójaként dolgozott 2026-ig.
Zugló és Baktalórántháza
László Géza Béla neve korában egy XIV. kerületi közbeszerzés kapcsán került az akkori ellenzéki sajtó fókuszába. A hvg.hu 2011-s cikke szerint ugyanaz a cég nyert el egy jelentős szerződést Zuglóban, amelyik Papcsák Ferenc kerületi polgármester korábbi választási körzetében is fontos beruházáshoz jutott.
A Közbeszerzések Tanácsának honlapján megjelent pályázat szerint a nyertes HBF Építőipari Kft. a XIV. kerület tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújításának munkálataira szerződött 2011. június 21-én.
A tender összértékét a kiírásában még 1,4 milliárd forintra becsülte az önkormányzat, a hvg.hu-val viszont azt közölte, hogy a cég 480 millió forintos munkát nyert el. Szintén a HBF varázsolhatja újjá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántháza központját.
A lap cikke szerint a HBF egyik tulajdonosa az a László Géza Béla, aki 1999 és 2004 között az Antenna Hungária vezérigazgatója volt, később pedig igazgatóként, igazgatósági tagként, illetve elnökként tevékenykedett egészen 2008 júliusáig.
Ezek után jogosan felmerül a kérdés, hogy az elmúlt húsz év közpénzeinek felhasználását vizsgáló, szeptember 1-el megalakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), vajon átnézi-e a zuglói és baktalórántházi beruházások dokumentumait is?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!