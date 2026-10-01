Magyar Péter kormányon már nem veti meg a luxizást, ilyen árak vannak a Gresham-palotában, ami előtt megint lefotózták a miniszterelnök konvoját

Miniszterelnökként már nem veti meg a VIP-páholyt Magyar Péter

A politikai színre lépése és a kormányra kerülése közötti két évben Magyar Péter többször is elítélte és luxizásnak nevezte, ha vezető politikusok sporteseményeket a VIP-páholyban ülve követtek végig. Magyar azt ígérte, hogy véget vetnek az urizálásnak, ám miniszterelnökként gyorsan meggondolta magát, mivel a Budapesten tartott Bajnokok Ligája döntő mellett a Forma–1-es Magyar Nagydíjat is luxuskörülmények között kísérte figyelemmel.

De nemcsak Magyar Péter, hanem a tiszás elit is jelen volt a Hungaroringen, amiről Kapitány István gazdasági miniszter rántotta le a leplet. A közösségi oldalán megosztott videón az látható, hogy a helyszínen volt a kormány tagjai közül Kármán András, Ruszin-Szendi Romulusz és Pósfai Gábor is.

A Forma–1-es hétvégéken a VIP-vendégeknek fenntartott Paddock Clubba jellemzően horribilis összegekért lehet csak bejutni. Oda kizárólag a versenyhétvége három napjára szóló jegy vásárolható, amelyek közül a legolcsóbb nagyjából 2,6 millió forintba kerül, míg a legdrágább 3,7 millióba. Ha csak a legolcsóbb VIP-jegy árával számolunk, akkor is a mogyoródi luxus kiruccanás összesen több mint tízmillió forintba kerülhetett.

Medgyessy Péter szerepe a Gresham-palota átalakításában A Gresham-palota a magyar szecessziós építészet kiemelkedő épülete. Budapest V. kerületében található, a Lánchíd vonalában, a Széchenyi István tér 5–6. szám alatt. 1987 óta a világörökség része. Az épület privatizációjában Medgyessy Péter későbbi miniszterelnök cége, a Medgyessy Consulting is részt vett 2001-ben.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)