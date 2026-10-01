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Magyar Péter kormányon már nem veti meg a luxizást, ilyen árak vannak a Gresham-palotában, ami előtt megint lefotózták a miniszterelnök konvoját

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Magyar Péter kormányon már nem veti meg a luxizást, ilyen árak vannak a Gresham-palotában, ami előtt megint lefotózták a miniszterelnök konvoját

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A választási kampányban rendszeresen a luxus szinonimájaként beszélt Magyar Péter a Karmelita kolostorról. Ám azt nem veri nagy dobra a miniszterelnök, hogy többször is feltűnt egy budapesti luxusszállodában, ami ráadásul szimbolikus helyszínen, a Gresham-palotában működik.

Máté Patrik
2026. 10. 01. 17:56
Magyar Péter elégedett lehet, hívei örömtáncot járnak Fotó: Hatlaczki Balázs

Miniszterelnökként már nem veti meg a VIP-páholyt Magyar Péter

A politikai színre lépése és a kormányra kerülése közötti két évben Magyar Péter többször is elítélte és luxizásnak nevezte, ha vezető politikusok sporteseményeket a VIP-páholyban ülve követtek végig. Magyar azt ígérte, hogy véget vetnek az urizálásnak, ám miniszterelnökként gyorsan meggondolta magát, mivel a Budapesten tartott Bajnokok Ligája döntő mellett a Forma–1-es Magyar Nagydíjat is luxuskörülmények között kísérte figyelemmel.

De nemcsak Magyar Péter, hanem a tiszás elit is jelen volt a Hungaroringen, amiről Kapitány István gazdasági miniszter rántotta le a leplet. A közösségi oldalán megosztott videón az látható, hogy a helyszínen volt a kormány tagjai közül Kármán András, Ruszin-Szendi Romulusz és Pósfai Gábor is. 

A Forma–1-es hétvégéken a VIP-vendégeknek fenntartott Paddock Clubba jellemzően horribilis összegekért lehet csak bejutni. Oda kizárólag a versenyhétvége három napjára szóló jegy vásárolható, amelyek közül a legolcsóbb nagyjából 2,6 millió forintba kerül, míg a legdrágább 3,7 millióba. Ha csak a legolcsóbb VIP-jegy árával számolunk, akkor is a mogyoródi luxus kiruccanás összesen több mint tízmillió forintba kerülhetett. 

Medgyessy Péter szerepe a Gresham-palota átalakításában

A Gresham-palota a magyar szecessziós építészet kiemelkedő épülete. Budapest V. kerületében található, a Lánchíd vonalában, a Széchenyi István tér 5–6. szám alatt. 1987 óta a világörökség része. Az épület privatizációjában Medgyessy Péter későbbi miniszterelnök cége, a Medgyessy Consulting is részt vett 2001-ben. 

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar PéterminiszterelnökGresham-palotakarmelitaSzóljon hozzá!

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