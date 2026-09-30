Magyar Péter konvoját kapták lencsevégre a Gresham-palota előtt

Nemrég a New York Times riportere személyesen ment el a Karmelitába, hogy megnézze Orbán Viktor korábbi munkahelyét, de az amerikai lap szerint a látvány jócskán elmaradt attól a luxustól, amelyről Magyar Péter beszélt
A Karmelita megnyitása csalódást okozott néhány látogatónak, mert a belső tér nem különösebben fényűző, inkább egy felsőkategóriás butikhotelre hasonlít, mint egy pazarló diktátor palotájára
– fogalmazott a New York Times.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)