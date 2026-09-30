Az ÁSZ végül leszögezte: a jövőben is az Alaptörvény és a vonatkozó törvények alapján végzi munkáját, és szerintük az intézmény függetlenségét sértik az olyan megalapozatlan állítások, amelyek politikai utasítások végrehajtásával vádolják a szervezetet.
Az Állami Számvevőszék is vizsgálja a Fidesz és a Tisza kampányköltéseit, visszautasították Magyar Péter vádjait
A miniszterelnök azt kérdezte, meddig hallgat még az Állami Számvevőszék a Fidesz állítólagos tiltott pártfinanszírozási ügyéről. Az ÁSZ szerint azonban a vizsgálat már folyamatban van, és az NKA-ügy is annak részét képezi.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)
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