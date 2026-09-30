Áradás, sötétség, búvárok

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Doktor onoka azt is mondta – mondja –, hogy „fideszes provokátor” telefonját vette el.

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Bayer Zsolt
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2026. 09. 30. 12:00
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Tehát -ezt amúgy minden más beszámoló is megerősíti! – a botrányosan viselékedő, tökrészeg doktor onoka miatt 4 óra 30 perc körül érkezik bejelentés a rendőrségre.

Június van.

A nap Budapesten június 21-én 04.46-kor kel.

Vagyis a rendőri bejelentés után 16 perccel hajnalodik és kivilágosodik. Amikor a rendőrök még ki sem értek. Majd kiérnek, kezdetét veszi az eljárás, meghallgatások, jegyzőkönyv, miegyéb, s körülbelül öt óra elteltével, vagyis úgy 9.30 és 10 óra között érkeznek a búvárok, hogy kiemeljék az apadó Dunából, széles, barátságos, nyári délelőtti napsütésben azt a bizonyos telefont.

Doktor onoka hazudik.

Doktor onoka azt is mondta – mondja –, hogy „fideszes provokátor” telefonját vette el, továbbá ő az ott lévő kiskorúakat védte – na kitől? Hát a „fideszes provokátortól”.

Mit csináljunk. Ez is lószar. Doktor onoka megint hazudik. Amúgy azon a bizonyos telefonon ott vannak a felvételek. Ez a baja.

Végül, teszt:

Aki ilyen gátlástalanul és ennyit hazudik, az

a: elmebeteg

b: gátlástalan gazember

c: mindkettő.

(Helyes megoldás: c)

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