Megjelent a rendelet: Magyar Péternek továbbra is jár a kékvillogó, másoknak új engedélyt kell kérniük

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A május 18-án bejelentett kormányzati döntés csak most öltött konkrét jogszabályi formát: az új szabályok szerint a kormánytagok közül a megkülönböztető jelzés használata a miniszterelnökhöz és a belügyminiszterhez kötődik. Közben az új rendszer az engedélyköteles járművek üzemeltetőire, köztük bizonyos vér- és szervszállító járművekre is jelentős adminisztrációs feladatokat ró.

Gábor Márton
2026. 09. 30. 9:01
Fotó: Ladóczki Balázs

A rendelet több adminisztratív előírást is bevezet. Az engedélyhez kötött járművek esetében a használat feltételeit, illetve az engedélyezéshez szükséges adatokat dokumentálni kell. A szabályozás szerint bizonyos esetekben a járművezetőnek a megkülönböztető jelzés használatának kezdetét, az útvonalat és a feladat célját is rögzítenie kell, majd a használat befejezését is dokumentálnia kell. Az előírások betartását az adott szervezet vezetőjének legalább negyedévente ellenőriznie kell.

A jogalkotó még az engedélyezési eljárást is részletesebben szabályozza: a hatóság egy kérelem kapcsán legfeljebb két alkalommal hívhatja fel a kérelmezőt hiánypótlásra.

A változás nemcsak a jövőben felszerelendő készülékeket érinti. A rendelet átmeneti rendelkezései alapján a hatóságoknak a korábban kiadott megkülönböztető és figyelmeztető jelzésre vonatkozó engedélyeket is felül kell vizsgálniuk, és vissza kell vonniuk azokat, amelyeknél az új feltételek már nem teljesülnek. Az érintett üzemeltetőknek szintén határidőhöz kötött feladataik vannak a járműnyilvántartásban és a forgalmi engedélyben szereplő adatok rendezésével kapcsolatban.

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Ladóczki Balázs)

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