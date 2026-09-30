Orbán Viktor reagált Hankó Balázs elvitetésére

Politikai indíttatású eljárást emlegetett

Hankó Balázs a HírTV teljes interjújában visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat, és azt állította, hogy az eljárás politikai és kultúrpolitikai célokat szolgál. A volt miniszter szerint minden döntése jogszerű volt, és megfelelt az előírt eljárásrendnek.

Az ügyészség gyanúja szerint ugyanakkor az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs irányításával jogellenes cselekményre használták fel, ezért a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes szeptember 22-én kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt.

Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette Hankó mentelmi jogát, ezt követően a politikust őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták.

A volt miniszter az interjúban azt mondta: nem tud olyan vallomásról, amely terhelő lehetne rá nézve, mert szerinte „ilyen nincs”. Hankó állítása szerint az eljárás célja közösségének megfélemlítése, illetve családok és egyének megtörése.