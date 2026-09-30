Rendkívüli

Elindította a Fidesz az ÁVH-figyelőt

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs elvitetésére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A volt kulturális és innovációs miniszter az őrizetbe vétele előtt adott interjúban arról beszélt, hogyan készül arra, hogy egy időre korlátozhatják a szabadságát. Hankó Balázs szerint a hite, családja és közössége ad neki erőt a nehéz helyzetben. Orbán Viktor szerint az, ahogy Hankóval elbántak, az újkommunista tempó.

Gábor Márton
2026. 09. 30. 8:23
Fotó: Ladóczki Balázs

Politikai indíttatású eljárást emlegetett

Hankó Balázs a HírTV teljes interjújában visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat, és azt állította, hogy az eljárás politikai és kultúrpolitikai célokat szolgál. A volt miniszter szerint minden döntése jogszerű volt, és megfelelt az előírt eljárásrendnek.

Az ügyészség gyanúja szerint ugyanakkor az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs irányításával jogellenes cselekményre használták fel, ezért a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes szeptember 22-én kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt. 

Az Országgyűlés hétfőn felfüggesztette Hankó mentelmi jogát, ezt követően a politikust őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták.

A volt miniszter az interjúban azt mondta: nem tud olyan vallomásról, amely terhelő lehetne rá nézve, mert szerinte „ilyen nincs”. Hankó állítása szerint az eljárás célja közösségének megfélemlítése, illetve családok és egyének megtörése.

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: Ladóczki Balázs)

hankó balázshírtvorbán viktorinterjúországgyűlésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Pilhál György: Mint hal a vízben

Pilhál György avatarja

Hétfőn is nagyot ment a szívtipró pléhboy.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu