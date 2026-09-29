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Az amerikai erők kivonulnak Irakból

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Az amerikai erők szerdáig kivonulnak utolsó iraki bázisaikról. A távozást Irán és szövetségesei győzelemként ünneplik, akiknek mostanra mély befolyásuk van abban az országban, ahol 4500 amerikai halt meg a több mint két évtizedes háború során. Iraki biztonsági szakértők szerint Irán fog profitálni a kivonulásból.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 19:07
Amerikai katonák Irakban Fotó: JOHN MOORE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
IrakhadseregEgyesült ÁllamokSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Sebestyén Géza
idezojeleknyugdíj

Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

Sebestyén Géza avatarja

Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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