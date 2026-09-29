Az amerikai erők kivonulnak Irakból
Az amerikai erők szerdáig kivonulnak utolsó iraki bázisaikról. A távozást Irán és szövetségesei győzelemként ünneplik, akiknek mostanra mély befolyásuk van abban az országban, ahol 4500 amerikai halt meg a több mint két évtizedes háború során. Iraki biztonsági szakértők szerint Irán fog profitálni a kivonulásból.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en