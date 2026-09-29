Macron egyre népszerűtlenebb, hiába próbálják kezelni az emelkedő üzemanyagárakat
Zuhanórepülésben Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége. Egy friss közvélemény-kutatás szerint Macron népszerűségi mutatója 18 százalékra, míg Sébastien Lecornu miniszterelnöké 24 százalékra esett vissza.
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