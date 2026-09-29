Kiengedték a börtönből a parkfenntartási ügy gyanúsítottjait
Az ügyészség indítványára a bíróság megszüntette a parkfenntartási botrány gyanúsítottjainak letartóztatását. A korrupciós ügynek több fideszes és baloldali politikus érintettje van, ők most nyomkövetővel a lábukon bűnügyi felügyeletbe kerültek.
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