Ígéreteket már kaptak a fuvarozók, de a tüntetés még az asztalon van

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében elismerte a fuvarozókat sújtó nehézségeket, és hogy számukra a következő hónapok kritikusak. A kormány részéről rövid távú segítséget és a hazai fuvarozók piaci részesedését védő hosszabb távú intézkedéseket ígért a miniszter.

Továbbra is él a demonstráció lehetősége

A szakmai ugyanakkor a demonstráció lehetőségéről nem mondott le. A három fuvarozói érdekképviselet megvárja az október 9-ig ígért választ, majd annak tartalma alapján dönt a következő lépésekről – közölte a NiT Hungary.