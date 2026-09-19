Csődhullám fenyegeti a fuvarozókat, országos útlezárások jöhetnek

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Somogyi Orsolya
2026. 09. 19. 6:02
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar fuvarozók az emelkedő költségek és a kiélezett árverseny miatt
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A gázolaj drágulása olaj a tűzre

Az MFFE néhány nappal korábban élesen kifogásolta, hogy a fuvarozók kimaradtak a magas gázolajárak miatt bejelentett kompenzációból. A szervezet szerint egy vállalkozásnak havonta akár 8–10 ezer liter gázolajat is meg kell vásárolnia, így az általuk január óta számolt, több mint 120 forintos literenkénti drágulás havi 960 ezer–1,2 millió forint többletkiadást okozhat. Több járműből álló flottánál értelemszerűen a teher ennek többszöröse lehet.

A NiT Hungary akkori közleménye szerint közel 11 600 fuvarozó veszteségeit súlyosbíthatja a magas gázolajár. A szervezet az ágazat súlyát érzékeltetve azt közölte, hogy

ezek a vállalkozások a magyar GDP mintegy négy százalékát és a hazai gázolaj-fogyasztás több mint felét adják.

 

Craftmen take part to a blockage on the ring road of Nantes in Bouguenais, western France, on April 7, 2026, to protest against rising fuel prices. Civil engineering and landscaping firms, together with their trade union, the CNATP, which I represent, have decided to take action in response to price rises for GNR (non-road diesel) and diesel for other vehicles, Andrea Lemasson, general secretary of the CNATP in Loire-Atlantique, told AFP. The surge in fuel prices has been caused in particular by the virtual blockade of the Strait of Hormuz. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)
Fuvarozók állják el a forgalmat, tiltakozásul az emelkedő üzemanyagárak ellen, Franciaországban. Lehet, hogy Magyarországon is hasonlóval kell számolni (Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Azonnali intézkedéseket követelnek

Sinka István hangsúlyozta: szigorúbb fellépést sürgetnek a szabálytalanul működő, a közterheket megkerülő vagy tisztességtelen piaci magatartást folytató szereplőkkel szemben. A főtitkár álláspontja szerint nem veszteséges vállalkozásokat kell mesterségesen életben tartani, hanem olyan versenyfeltételeket teremteni, amelyek között a jogkövetően működő magyar fuvarozóvállalkozások is talpon tudnak maradni.

Amennyiben ez elmarad, életbe lép a korábban már kidolgozott, de egyelőre a fiókban pihenő demonstráció terve. Sinka István a fuvarozók tiltakozó megmozdulását illetően országos útlezárásokat is kilátásba helyezett.

 

kormánymffesinka istván

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