A francia elnök Európa jövőjét Ukrajnában látja

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A kritikus infrastruktúrák elleni orosz hibrid támadásokkal szembeni védelmi terv kidolgozására kérte kormányát Emmanuel Macron francia elnök. Az ellenzék szerint az üzemanyagárak emelkedése akár a gazdaság megbénulását is eredményezheti.

Sitkei Levente
2026. 09. 18. 19:29
Emmanuel Macron Fotó: BASTIEN OHIER Forrás: Hans Lucas
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Égbe szöknek az üzemanyagárak

A benzinárak hirtelen emelkedése miatt napról napra egyre több szervezet szólít fel tüntetésekre, amelyek az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom visszatérését jelenthetik az utcákra, alig hét hónappal az elnökválasztás és a parlamenti választások előtt.

Emmanuel Macron előtt Donald Tusk kongatta meg a vészharangot, figyelmeztetve az Oroszország jelentette fenyegetésre. Lengyelországban jövő ősszel parlamenti, Franciaországban jövő áprilisban elnökválasztást tartanak. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: BASTIEN OHIER)

 

 


 

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