A francia elnök Európa jövőjét Ukrajnában látja

Égbe szöknek az üzemanyagárak

A benzinárak hirtelen emelkedése miatt napról napra egyre több szervezet szólít fel tüntetésekre, amelyek az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom visszatérését jelenthetik az utcákra, alig hét hónappal az elnökválasztás és a parlamenti választások előtt.

Emmanuel Macron előtt Donald Tusk kongatta meg a vészharangot, figyelmeztetve az Oroszország jelentette fenyegetésre. Lengyelországban jövő ősszel parlamenti, Franciaországban jövő áprilisban elnökválasztást tartanak.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: BASTIEN OHIER)



