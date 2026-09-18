Imre Bence ellenfélként tért vissza a Ferencváros csarnokába, nem tudott hibázni

Imre Bence pedig tökéletes lövőteljesítménnyel, nyolc kísérletből nyolc góllal hozta le a Fradi elleni mérkőzést.

A Veszprém négy meccsből négyet nyert, miközben a Szeged már veszített egy találkozót. Igaz, utóbbi legyőzője, a Tatabánya pénteken csak 24-24-es döntetlen játszott az ETO otthonában. Az FTC egy győzelemmel és egy vereséggel áll a bajnokságban.