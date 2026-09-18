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Az eltiltásnak vége, ismét élvonalbeli meccset vezet az NB I botránybírója

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Ismét az NB I-ben vezethet mérkőzést az a bíró, akit az MLSZ azok után tiltott el, hogy botrányosan fújt a Debrecen és a Nyítegyháza keleti rangadóján. Rúsz Márton pénteken este Felcsúton fütyül.

Lantos Gábor
2026. 09. 18. 13:02
Rúsz Márton, az NB I botránybírója Forrás: Archív/haon.hu
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