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Drámai végjáték a férfikézilabda BL magyar rangadóján

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Zoran Ilics öt góllal, a végjátékban két fontos találattal segítette győzelemhez a lengyel Wisla Plock csapatát, miközben a hajrá egyik kulcsjelenetében Fazekas Gergő és Sipos Adrián került egymással szembe. Nagy drámát hozott a férfikézilabda BL csütörtöki magyar rangadója. A Wisla Plock csapata egy góllal nyert német ellenfele ellen.

Lantos Gábor
2026. 09. 18. 8:08
Zoran Ilics (háttal) a Plock győzelmének egyik főszereplője volt Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
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A Melsungen vezetőedzője, Roberto Parrondo szerint csapata jó mérkőzést játszott, de a végére elfogyott az energiája. Ráadásul három fontos hátsó játékos hiányzott, miközben a németeknek sűrű a programjuk.

 

Wisla PlockMT Melsungenférfi kézilabda Bajnokok Ligája

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