Túl tarka szőttes a Közel-Keleten

A forrongó régió

Messzire vezető szálak



Törökország és Izrael rivalizálásában sokan megtalálják a számításaikat. Ilyen például a mindig nagyon aktív és saját útját járó Szaúd-Arábia, amelynek elemi érdeke, hogy a szomszédságában ne legyen harc. Ezért a Vörös-tenger túlpartján található Szudánban nagyon erős a jelenléte, ahogy Törökországnak és Egyiptomnak is. A politikailag nagyon gyenge szudáni kormányzat keveset tud tenni az ilyen gigászok ellen, ez pedig a felsorolt államoknak ideális állapot. Szudánban állandó a polgárháború, a hivatalos hadsereget támadó Gyors Támogató Erők (RSF) mögött sokan állnak különböző célokkal. Ilyen például az Egyesült Arab Emírségek, amelynek geopolitikai manővereit könnyen elfedi Dubaj csillogása és élvhajhászása, feltehe­tően teljesen tudatosan. A szudáni hadseregből kivált, pokoli erős milíciát elítélte már az ENSZ is, emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy valahonnan áramlanak hozzá a fegyverek.

Augusztus közepén a szudáni hadsereg Csád területén hajtott végre támadást egy fegyverszállító konvoj ellen, amely a hírek szerint az RSF-nek vitt hadianyagot.

A támadást török drónok intézték, amelyekért a hírek szerint Szaúd-Arábia segítségével fizetett a kartúmi kormány, és Pakisztánból is érkeznek a fegyverek. A francia Le Monde úgy tudja, 1,5 milliárd dollár értékű megállapodás született, a pénz Rijádból érkezik Kartúmba.

A harcok elől menekülő szudániak Egyiptomban. Fotó: NEZAR ABDALLAH BASHEER / ANADOLU

Úgyszintén megemlíthető a régió kakukktojása, Azerbajdzsán. Baku mesésen gazdag olajkincs birtokosa, lakosságának többsége síita, tehát kapcsolatban áll Iránnal, volt szovjet tagköztársaságként az oroszok nem hagyták magára, nyelvük a törökkel szinte azonos, emellett mindig jó kapcsolatokat ápoltak Izraellel. A beszámolók szerint a jelenlegi helyzetben Baku inkább a törökök felé hajlik.