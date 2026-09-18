Az online színház ma már önmagában is megáll a lábán

– Kik alkotják ma az eSzínház közönségét? Azok használják többet, akik egyébként is rendszeresen járnak színházba, vagy ma már inkább olyan emberek, akik ritkábban jutnak el személyesen előadásokra?

– Az eSzínház közönsége igazán vegyes. Egy részét azok a fiatalok alkotják, akik egyébként is gyakran használják az okoseszközeiket igen gyakran használják, így őket hol máshol lehetne a legjobban igényes színházi tartalmakkal elérni, mint a síkképernyőn, az online térben. Az eSzínház pedig ott található, miközben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azokon a platformokon is jelen legyünk, ahol a fiatalok rácsodálkozhatnak a kreatív színházi-filmes nyelvre. Másrészt többen vannak azok, akik egyébként is gyakran járnak színházba, így örömmel veszik, hogy akár geográfiai korlátokat leküzdve olyan előadásokat is megnézhetnek, amelyekről egyébként lemaradnának. Sokan vannak azok is, akik külföldről figyelik az eSzínház repertoárját, így külhoni magyarként élvezik, hogy a világ bármely részéről könnyedén hozzájuthatnak a kulturális tartalmakhoz.

– Az eSzínház ma már a neve ellenére sem kizárólag színházi előadásokat kínál. Mennyire tudják egymáshoz közelebb hozni a különböző művészeti ágakat az online térben?

– Így van, az eSzínházban nemcsak színházi előadások láthatóak, hanem kortárs tánc, klasszikus és könnyűzene, művészeti crossoverek és még sorolhatnám. Így pedig óhatatlanul van átjárás a művészeti ágak között az online platformunkon, amely szintén rétegzetté teszi az eSzínház közönségét. Egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy más művészeti ágak értékeire is nyitottabbá váljanak a kultúra iránt érdeklődők.