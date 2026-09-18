Rendkívüli

A Fradi látványos gólokkal, bravúrgyőzelemmel kezdett az Európa-ligában

Az online színház ma már önmagában is megáll a lábán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az eSzínház a Covid-járvány idején vált az online színházi közvetítések meghatározó hazai platformjává, mára azonban jóval többet kínál az előadás-felvételektől. A színház és a film eszközeit ötvöző produkciókkal új közönségrétegeket szólítanak meg, miközben fontos céljuk a magyar színházi előadások hosszú távú megőrzése. Légrádi Gergely íróval, az eSzínház vezetőjével az eSzínház működéséről, közönségéről és a digitális színház lehetőségeiről beszélgettünk.

Viland Gabriella
2026. 09. 18. 5:20
Légrádi Gergely író, az eSzínház vezetője Fotó: Janossy Noémi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kik alkotják ma az eSzínház közönségét? Azok használják többet, akik egyébként is rendszeresen járnak színházba, vagy ma már inkább olyan emberek, akik ritkábban jutnak el személyesen előadásokra?

– Az eSzínház közönsége igazán vegyes. Egy részét azok a fiatalok alkotják, akik egyébként is gyakran használják az okoseszközeiket igen gyakran használják, így őket hol máshol lehetne a legjobban igényes színházi tartalmakkal elérni, mint a síkképernyőn, az online térben. Az eSzínház pedig ott található, miközben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azokon a platformokon is jelen legyünk, ahol a fiatalok rácsodálkozhatnak a kreatív színházi-filmes nyelvre. Másrészt többen vannak azok, akik egyébként is gyakran járnak színházba, így örömmel veszik, hogy akár geográfiai korlátokat leküzdve olyan előadásokat is megnézhetnek, amelyekről egyébként lemaradnának. Sokan vannak azok is, akik külföldről figyelik az eSzínház repertoárját, így külhoni magyarként élvezik, hogy a világ bármely részéről könnyedén hozzájuthatnak a kulturális tartalmakhoz.

– Az eSzínház ma már a neve ellenére sem kizárólag színházi előadásokat kínál. Mennyire tudják egymáshoz közelebb hozni a különböző művészeti ágakat az online térben? 

– Így van, az eSzínházban nemcsak színházi előadások láthatóak, hanem kortárs tánc, klasszikus és könnyűzene, művészeti crossoverek és még sorolhatnám. Így pedig óhatatlanul van átjárás a művészeti ágak között az online platformunkon, amely szintén rétegzetté teszi az eSzínház közönségét. Egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy más művészeti ágak értékeire is nyitottabbá váljanak a kultúra iránt érdeklődők.

– Egy előadás földrajzi korlátok nélkül elérhető, mennyire jelentős a határon túli, a külföldön élő magyar közönség?

– A statisztikát nézve, általánosságban elmondható, hogy 15-20 százalék a külhoni néző, 40-50 százalék a vidéki vásárló, míg 30-40 százalék a budapesti néző egy előadás virtuális nézőterén. 

– Hogyan alakul ki az eSzínház repertoárja, hogyan választják ki, mely előadásokat rögzítenek és tesznek elérhetővé?

Az eSzínház repertoárjába számos módon lehet bekerülni. Egyrészről maga az eSzínház nem csupán egy streaming platform, hanem egy tartalomgyártással is foglalkozó kulturális szervezet. Évről évre együtt dolgozunk a magyar színházi szcénával, társulatokkal számtalan előadás megtekintése mellett közösen határozzuk meg a színházi alkotókkal, igazgatókkal, társulatvezetőkkel, hogy mely előadásokat rögzítsük. 

– A színházak saját felvételeikkel is bekerülhetnek az eSzínház kínálatába? Milyen szempontok alapján döntenek ezek bemutatásáról? 

– Szerencsére maguk a színházak és társulatok is egyre jobban érzik nem csupán az archiválás fontosságát, hanem azt is, hogy mely darabokat érdemes innovatív és kreatív megközelítéssel online is bemutatni. Tehát a színházi szcéna a közreműködésünk nélkül is sok-sok felvételt készít el évadonként. Az eSzínház örömmel fogadja a felvételeket, így ha azok egy bizonyos technikai szintnek megfelelnek, tartalmukat tekintve pedig nem képviselnek extrémitást, nem bántóak, nem sértik mások jogait, akkor teret adunk a sokszínűségnek. Egyebek mellett ezért hoztuk létre az eSzínház Fesztivált.

– Meséljen néhány szót a kezdeményezésről!

– Idén szeptember 18. és 27. között immár hatodik alkalommal rendezzük meg az eSzínház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi seregszemléje. A fesztiválra nevezési díj nélkül nevezhetnek pályaműveket magyar és környező országbeli színházak és társulatok próza és ifjúsági kategóriában. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén tíz nap alatt az online térben 17 válogatott előadás tekinthető meg, ráadásul ezen produkciók versenyeznek is egymással. A közönség ugyanis szavazataival dönti el, hogy melyik előadás kapja meg a fesztivál közönségdíját, a szakmai zsűri és a fesztivál együttműködő partnerei pedig a szakmai díjak odaítéléséről döntenek.

– Az eSzínház bevételeiből a színházak és az alkotók is részesülnek, miközben pusztán piaci és mecénási alapon működik a platform. Fenntartható ez a gyakorlatban?

Az eSzínház alapítványi formában működik, azaz nem arra törekszik, hogy minél nagyobb profitja legyen, hanem hogy minél jobban meg tudjon felelni a főbb céljainak. Az eSzínház működését úgy alakítottuk ki, hogy a mindenkori szakmapolitikától és állami finanszírozástól függetlenül a jegybevételekből fenn tudja tartani magát, képes legyen tartalmat gyártani, miközben a bevételek jelentős részét a színházaknak, a társulatoknak ki tudja fizetni. Ez utóbbi azért kifejezetten fontos, mert az új szemléletű streamek mellett eSzínház egyik célja, hogy hosszú távon egyfajta enciklopédiát hozzon létre színházi előadásokból. Másrészt szeretnénk támogatni azokat, akik ezt lehetővé tették, tehát a színházakat és társulatokat. Azt nem állítom, hogy kizárólag a bevételekből és némi mecenatúrából könnyű fenntarthatóan működtetni az eSzínházat, de egyelőre úgy tűnik, nem vagyunk sikertelenek a kitűzött célok elérésében. Arról nem beszélve, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a nézői visszajelzések alapján hétről-hétre megerősítést kapunk arról, hogy jó úton járunk.


 

eszínház fesztiválonlineszínház

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelekválasztás

Mindenre képesek vagyunk

Szentesi Zöldi László avatarja

Töretlen hitre, elszántságra, bátorságra és határozott cselekvésre van szükség, és ha a megfelelő mentális állapotra visszatornázzuk magunkat, könnyen újjáépítjük a nemzeti tábort.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu