Húsz éve a tévészékház ostromával kezdődött 2006 véres ősze + videók

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Heteken át tartó demonstrációkhoz vezetett Gyurcsány Ferenc húsz éve kiszivárgott öszödi beszéde, amelyben az akkori miniszterelnök bevallotta, hogy hazugságokkal és trükkök százaival nyertek választást. Az első véres megmozdulás másnap a Magyar Televízió akkori székházának az ostroma volt, amit november elejéig további tüntetések követtek. Ezeken a gyurcsányi rendőrterror tömegesen megfélemlítette a baloldali kormány ellen tüntetőket.

Máté Patrik
2026. 09. 18. 5:47
Kormányellenes tüntetés 2006 őszén
Fotó: MW archív
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Október 2-án Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért maga ellen, az Országgyűlés kormánypárti többsége pedig bizalmat szavazott neki, ezért folytatódtak a lemondását követelő tüntetések.

 

Véres volt a nemzeti ünnep is

Így jött el október 23-a, amikor a Fidesz és a KDNP az 1956-os forradalom 50. évfordulóján a budapesti Astoriánál rendezett ünnepi nagygyűlést. Annak befejezésével egy időben a rendőrség lovasrohamot indított a Károly körúton, a tüntetőket pedig az éppen a Fidesz-rendezvényről távozni akaró békés tömeg felé szorították. 

A brutális fellépés során az azonosító jelzést nem viselő rendőrök úgynevezett viperát, illetve olyan súlyos sérüléseket okozó gumilövedékeket használtak, amelyek nem voltak rendszeresítve, a lovasrendőrök kardlapozták az embereket, és eldördült egy-két riasztólövés is.

A későbbi vizsgálatok egyértelműen feltárták, hogy a rendőrök számos, ártatlanul elhurcolt embert is megvertek, megkínoztak, megaláztak. Gyurcsány végül majdnem három évvel az őszödi beszédet követően, 2009. március 21-én az MSZP elnökségi ülésén jelentette be, hogy lemond a miniszterelnökségről.

Borítókép: Kormányellenes tüntetés 2006 őszén (Fotó: MW archív)

 

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