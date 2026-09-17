Akiknek bejött az élet – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
„Boldog, boldog, boldog születésnapot!” – így köszöntötték az ultrák a rendőröket Győrben egy mérkőzés előtt. A pedagógusok hiába örültek, ha nincs egyfajta „teljesítmény meghatározás”, akkor teljesítménybérezés plusz sem jön. Valóban minden kormánynak megszorítással kell kezdenie, hogy az újabb választás előtt két kézzel szórja majd a szeretetet? Eljött az Őszödi beszéd kiszivárgásának 20. évfordulója .Erről, és az azt követő rendőrterrorról is megemlékezett politikailag inkorrekt podcastműsorunkban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró.
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