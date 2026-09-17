„A napi politikához csak előadásokon keresztül szólunk hozzá”

Az évadhoz kapcsolódóan új magyar zenés darab is készül: a Petőfinek Dés László írja a zenéjét, Geszti Péter a szövegét, a rendező Horváth Csaba lesz, a címszerepben Wunderlich József látható. Az ősbemutatót 2027 nyarán a Szegedi Szabadtéri Játékokon tartják, a Vígszínházban pedig ősszel mutatják be.
A Vígszínház online is nyit
A Vígszínház 130. születésnapjára elindult a VígSTREAMház, ahol a teátrum archív előadásai online is elérhetők. A kezdeményezés célja, hogy a Vígszínház több évtizedes előadásai azokhoz is eljussanak, akik nem láthatták őket színpadon. A digitális archívumban egyebek mellett olyan korábbi produkciók felvételei között lehet válogatni, amelyek a Vígszínház történetének fontos állomásait jelentik.
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