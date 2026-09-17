„A napi politikához csak előadásokon keresztül szólunk hozzá”

A Vígszínház online is nyit

A Vígszínház 130. születésnapjára elindult a VígSTREAMház, ahol a teátrum archív előadásai online is elérhetők. A kezdeményezés célja, hogy a Vígszínház több évtizedes előadásai azokhoz is eljussanak, akik nem láthatták őket színpadon. A digitális archívumban egyebek mellett olyan korábbi produkciók felvételei között lehet válogatni, amelyek a Vígszínház történetének fontos állomásait jelentik.