„Ennél többet most nem tudok kinyögni” – Hobo megrendülten búcsúzik Deák Bill Gyulától
Földes László Hobót sokkolta Deák Bill Gyula halálhíre, mint írja, tavaly év végén felmerült, hogy csináljanak közösen valamit, de erre sajnos már nem kerülhet sor. Bill 1979-ben csatlakozott a Hobo Blues Bandhez, ahol öt éven át volt a zenekar tagja, és több meghatározó lemezen is énekelt. Hobo úgy fogalmaz, a halálhír „lecsapott rá”, ezért egyelőre „ennél többet nem tud kinyögni”.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!