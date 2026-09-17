A FIFA miatt mégsem lehet magyar válogatott a Vasas vezére
Marco Rossi szövetségi kapitány kedden kihirdetett keretében egy Vasas-játékos is szerepelt. Ám a meghívót Doktorics Áron kapta, nem pedig Urblík József, aki a labdarúgó NB I újoncát csapatkapitányként segítette jó eredményekhez az elmúlt hetekben. A hazai szövetség sajtófőnöke elárulta, ennek az is az oka, hogy Urblík a FIFA jelenlegi szabályzata értelmében már sosem lehet magyar válogatott.
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