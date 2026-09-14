Marco Rossi nagy lehetősége, hogy Lionel Messi csapattársa jövőjét biztosítsa a magyar válogatottban

Pintér Dániel esete más: őszre elméletileg akár az amerikai, akár a magyar meghívót elfogadhatja anélkül, hogy már felhasználná az egyszeri váltási lehetőségét.

Pintér Dániel: amerikai vagy magyar válogatott?

Mind az amerikai, mind a magyar válogatott négy mérkőzést játszik a szeptemberi–októberi válogatottszünetben, ám a FIFA nemzetiségváltási szabályzata szempontjából is fontos különbség, hogy az Egyesült Államokra barátságos mérkőzések, Magyarországra viszont Nemzetek Ligája-találkozók, azaz tétmeccsek várnak.

Míg a barátságos mérkőzéseknek felnőtt szinten sincs semmilyen hatásuk a végső elköteleződésre, négy tétmeccs éppen elég ahhoz, hogy a futballista már ne válthasson másik szövetséghez. Azaz, ha Rossi és Pintér is úgy akarja, akár a következő hetekben eldőlhet Magyarország javára a kérdés, míg az amerikaiak egyelőre nem tudnák magukhoz láncolni a futballistát.

Ha Pintér elfogadná a magyar meghívót, de Rossi legfeljebb három meccsen küldené pályára, akkor a tizenkilenc éves játékos előtt még nyitva maradna az amerikai lehetőség.