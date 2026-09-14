Marco Rossi nagy lehetősége, hogy Lionel Messi csapattársa jövőjét biztosítsa a magyar válogatottban

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A magyar futball legnagyobb ígéretei közé tartozik Pintér Dániel, aki a 2026-os MLS-idényben már fontos szerepet kap Lionel Messi csapattársaként az Inter Miamiban. Ugyanakkor a tizenkilenc éves Pintér jövője a magyar válogatott szempontjából még nem egyértelmű: utánpótlásszinten már Magyarországot és az Egyesült Államokat is képviselte. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elméletben már az ősszel egyértelműsítheti a kérdést. Az elmúlt években az MLSZ sokat dolgozott azon, hogy az elérhető, de más országhoz is szorosan kötődő játékosok a magyar válogatottat válasszák.

Koczó Dávid
2026. 09. 14. 5:00
Pintér Dániel Lionel Messi mellett már bizonyított, de még nem tudni, hogy amerikai vagy magyar válogatott lesz-e Fotó: Getty Images via AFP/Andrew Wevers
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Pintér Dániel esete más: őszre elméletileg akár az amerikai, akár a magyar meghívót elfogadhatja anélkül, hogy már felhasználná az egyszeri váltási lehetőségét.

Pintér Dániel: amerikai vagy magyar válogatott?

Mind az amerikai, mind a magyar válogatott négy mérkőzést játszik a szeptemberi–októberi válogatottszünetben, ám a FIFA nemzetiségváltási szabályzata szempontjából is fontos különbség, hogy az Egyesült Államokra barátságos mérkőzések, Magyarországra viszont Nemzetek Ligája-találkozók, azaz tétmeccsek várnak.

Míg a barátságos mérkőzéseknek felnőtt szinten sincs semmilyen hatásuk a végső elköteleződésre, négy tétmeccs éppen elég ahhoz, hogy a futballista már ne válthasson másik szövetséghez. Azaz, ha Rossi és Pintér is úgy akarja, akár a következő hetekben eldőlhet Magyarország javára a kérdés, míg az amerikaiak egyelőre nem tudnák magukhoz láncolni a futballistát. 

Ha Pintér elfogadná a magyar meghívót, de Rossi legfeljebb három meccsen küldené pályára, akkor a tizenkilenc éves játékos előtt még nyitva maradna az amerikai lehetőség.

A életkor is fontos

Redzic Damir viszont már biztosan magyar válogatott marad. A Pécsett bosnyák apa és magyar anya gyermekeként született futballista késői csereként a tavaly őszi balsikerű írek ellen hazai vb-selejtezőn mutatkozott be, s mivel addigra már elmúlt huszonegy éves, az első tétmérkőzése rögtön végleges elköteleződést jelentett, a bosnyákok hiába csábították volna esetleg idén tavasszal a világbajnoki kerettagság lehetőségével.

Pintér csatlakozhatott a hazai vb-re készülő amerikai felnőttkerethez, ezzel az amerikaiak is jelezték, hogy számolnának vele a jövőben, az ugyanakkor egy pillanatig sem volt reális lehetőség, hogy már az idei nyári tornán az Egyesült Államok 26 fős keretébe kerüljön. Pintér a nagy élmény ellenére nem állított fel rangsort, úgy nyilatkozott: mindkét ország fontos neki.

Mi alapján dönt Marco Rossi?

Biztosra vehetjük, hogy Marco Rossi fejé­ben nem az járt Redzic akkori becserélésekor, hogy nehogy Bosznia-Hercegovina elhappolja előle a támadót, s épp ennyire azt is, hogy Pintért sem fogja kizárólag azért rendre bevetni a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, hogy ezzel lezárja válogatottválasztási kérdést: Rossinak ugyanis a csapat eredményei fontosabbak egy-egy labdarúgó sorsánál.

A szövetségi kapitány korábban kifejezte: csak olyan játékosokat hív meg, akik tényleg magyar színekben akarnak szerepelni. Ha Pintér Dániel tagja lesz a jövő kedden nyilvánosságra kerülő magyar keretnek, az jelzésértékű lesz mind a futballista, mind a kapitány szándékait illetően. Ha nem, az MLSZ akkor is biztosan folyamatosan nyomon követi majd a fejlődését, ahogy a Liverpoolban nevelkedő, egyelőre angol utánpótlás-válogatott, tizenhét éves Farkas Erikét is. 

Howard és Gyökeres sem lett magyar válogatott

Magyar édesanyja miatt kötődik hazánkhoz a Manchester United korábbi játékosa, az amerikai kapuslegenda, Tim Howard, aki tíz éve, az október 23-i forradalom 60. évfordulóján erről videóüzenetben is beszélt. Ha nagyapja 1956-ban az országban marad, a forradalomban vállalt szerepéért akár halálbüntetés is várhatott volna rá. A szoros kapcsolat ellenére Howard magyar válogatottságára sosem volt reá­lis esély: már Európába igazolása előtt, 2002-ben bemutatkozott az amerikai nemzeti csapatban, miközben ekkor a magyar válogatottnak topligás kapusa volt Király Gábor személyében. Manapság az MLSZ jobban figyel az elérhető játékosokra, de így is előfordul, hogy magyar származású labdarúgók más ország válogatottjában kötnek ki. A svédeknél különös módon három ilyen futballista is van jelenleg, bár közülük csak Viktor Gyökeres játszott az idei vb-n, Sebastian Nánási és az Újpesten is megfordult Anton Salétros nem került a világbajnoki keretbe. 

Kikből válogathat Rossi? Corbu nem, Styles igen

Az állampolgárság önmagában nem elég, hogy valaki jogosult legyen az adott ország válogatottjában szerepelni. A FIFA törekvése jó volt, megakadályozta, hogy Katar egy az egyben felvásárolja a brazil D válogatottat, viszont lett sajnálatos következménye is. A Ferencváros középpályása, a csángó Corbu Máriusz a szigorú FIFA-szabályok alapján már nem köthető Magyarországhoz, mert a szülei és a nagyszülei is Románia területén születtek. A magyarnyelv-ismeret, a kulturális háttér nem számít a nemzetközi szövetségnek, csak a bürokrácia: Callum Styles azért lehetett magyar válogatott, mert a nagymamája akkor született Kárpátalján, amikor azt hazánk néhány évre visszaszerezte a második világháború idején.

Corbu úgy lehetne magyar válogatott, mint a semmiféle magyar gyökerekkel nem rendelkező Paulo Vinícius vagy Loic Nego lett: legalább öt évet kellene előtte folyamatosan Magyarországon élnie. Ez 2031 előtt nem jöhet össze.

 

Pintér Dánielmagyar labdarúgó válogatottInter MiamiDÁRDAI BENCEMarco Rossi

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