Diplomáciai riadó, fegyveres készültség: így készül a sorsdöntő elnökválasztásra Brazília
Brazília történetének egyik leginkább polarizált elnökválasztására ébredt. Több mint 158 millió választópolgár járul az urnákhoz. A tét óriási: a Latin-Amerikai régió legnagyobb gazdaságának jövője és politikai irányvonala a tét. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint reggel 8 óra (magyar idő szerint 13 óra) és délután 5 óra (magyar idő szerint 22 óra) között tartanak nyitva, az első eredmények már néhány órával a zárás után nyilvánosak lesznek.
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