Marco Rossi sosem felejti Dzsudzsák Balázs töltött káposztáját

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A Nemzeti Sport olyan interjút készített a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával, amelyben a futball alig került szóba. Marco Rossi többek között az olasz és a magyar étkezési szokásokról, a saját ízléséről és a kedvenc budapesti helyszínéről is beszélt.

Wiszt Péter
2026. 09. 01. 8:46
Marco Rossi Magyarország - Görögország válogatott mérkőzés magyar válogatott Marco Rossi kapitány
Marco Rossi ezúttal inkább a gasztronómiai szokásairól beszélt Fotó: Polyák Attila
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A Magyarországra érkező turistáknak a legfontosabb látnivalókat ajánlaná Budapesten, ám személy szerint ő a Duna mentén szeret sétálni.

Gyakran indulok el gyalog otthonról, a Petőfi hídtól, keresztül a városközponton, végig a Margit hídig, aztán a folyón át Budára, és a túlparton vissza. 

Szeretem az ilyen sétákat. Néha végigmegyek a Váci utcán, aztán tovább, és az Oktogonnál fordulok vissza – mondta Rossi.

Rossi már a Nemzetek Ligája csoportkörére készül
Rossi már a Nemzetek Ligája csoportkörére készül. Fotó: Ladóczki Balázs

Marco Rossi nem felejti az Írország elleni vereséget sem

A kapitány az olasz és a magyar emberek gondolkodása között nem lát nagy különbséget, mindkét helyen a család áll az első helyen, bár hozzátette, vannak olyan nehézségek, amelyekkel neki születése óta sohasem kellett szembenéznie.

Az interjú végén azért a futball is szóba került. Marco Rossi bevallotta, még mindig friss élménynek véli az írek elleni novemberi világbajnoki selejtezős vereséget. A találkozó után készen állt volna a távozásra, ám a vezetőség bizalmat szavazott neki, ő pedig boldogan folytatja a közös munkát a válogatottal. – Az írek elleni kudarc volt az első eset, amikor valóban nem értük el a kitűzött célt. Korábban, az előző világbajnoki selejtező során például Angliával és Lengyelországgal szerepeltünk egy csoportban. Bár kikaptunk Albániától, Anglia és Lengyelország mellett nem volt valódi esélyünk az első két helyre odaérni, így a pótselejtezőt érő hely elérése is meglepő lett volna. 

Ezúttal viszont reális törekvés volt a továbbjutás. Nem sikerült, következésképpen elküldhettek volna engem. És én ezt el is tudtam volna fogadni, még ha ez volt is az első ilyen helyzet nyolcévnyi kapitányi időszakom során.

De ilyen a futball. Szóval, a következő cél elbukása következményekkel járhat. Elbocsáthatnak, ezt jól tudom. Éppen ezért túlságosan korai még a következő vb-selejtezőkről beszélni. Ahogyan a magyar nyelven adott interjúról is... – nyilatkozta Marco Rossi.

Magyarország szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, három nappal később Észak-Írország vendége lesz, október 2-án Georgia ellen játszik hazai pályán, három napra rá pedig Nagyszombatban lép pályára Ukrajna ellen. Az NL csoportkörét novemberben a georgiaiak, majd az északírek ellen zárja a válogatott.

 

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