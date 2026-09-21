Aranyérem 13 évesen, Hosszú Katinka korszakos csúcsa is veszélyben
A Japánban zajló 2026. évi Ázsia Játékok úszóversenyein a kínai Jü Ce-ti (Yu Zidi) új egyéni rekorddal nyerte a 200 méter pillangót, és már Hosszú Katinka valaha volt legjobb időeredményét is fenyegeti. A mindössze 13 éves klasszis így sem volt teljesen elégedett a teljesítményével.
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