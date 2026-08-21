Milák Kristóf nincs egyedül: a kiégés szélére sodródó úszóelit súlyos dilemmája

Peaty és Milák párizsi története szinte tükörképe egymásnak. Mindketten voltak legyőzhetetlenek, álltak olimpiai és világbajnoki dobogók tetején, mindketten ma is világcsúcstartók, de az Eb-n ellentétes érzések lettek úrrá rajtuk: az egyik még nem tudja, miért nem működik az, ami korábban a csúcsra repítette, a másik éppen kezd rátalálni önmagára.

Kirpichnikova már el sem jutott a rajtkőig az Eb-n

Anastasiia Kirpichnikova rajthoz sem állt Párizsban. A 26 éves, orosz születésű francia úszónő 2024-ben ugyanebben a városban aratta pályafutása legnagyobb sikerét: az olimpián 1500 gyorson ezüstérmet szerzett az amerikai legenda, Katie Ledecky mögött.

Múlt héten azonban már csak a lelátóról nézte ugyanennek a számnak a döntőjét. Sőt az Európa-bajnokság utolsó napján Kirpichnikova bejelentette, hogy visszavonul.

Súlyos depressziós lettem, teljesen kiégtem

– tudatta a Milák Kristóffal egyidős úszónő.

Az olimpiai ezüstérmes Anastasiia Kirpichnikova elvesztette a motivációját, és 26 évesen évesen visszavonult Fotó: JOEL SAGET / AFP

Kirpichnikova már a 2025-ös szingapúri világbajnokság után azt érezte, hogy nem akar úszni. Kihagyta a rövidpályás Eb-t, majd idén januárban megpróbálkozott a visszatéréssel, és néhány hónapig ismét rendszeresen edzett. Aztán hátfájdalmai lettek, és elmondása szerint addig romlott az állapota, hogy járni is alig tudott.

– Nem tudom, mi volt a bajom, de minden nap sírtam. Ekkor veszítettem el véglegesen a motivációmat – magyarázta.

Három párizsi történet, három különböző végkifejlet:

Milák elindult az Eb-n, sikereket aratott, és újra érzi a vágyat a versenyzésre.

Peaty rajthoz állt, de szenvedett, és elbizonytalanodott a jövőjében.

Kirpichnikova pedig már el sem indult, és bejelentette a visszavonulását.

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Visszatérve Milák esetéhez, az ő karrierjéről szóló vita 2023-ban kezdődött, amikor pályafutása legsikeresebb éve után váratlanul visszalépett a fukuokai világbajnokságtól. Kiszállt a megszokott edzés- és versenyrutinból, a nyilvánosságtól is elzárkózott, és hosszú ideig az sem volt egyértelmű, akarja-e folytatni az úszást.