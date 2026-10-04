Brüsszelben és Kijevben is megkönnyebbülhetnek a balti ország választási eredménye után
Lettország politikai jövője a következő négy évre eldőlt, miután a szombati parlamenti választásokon Andris Kulbergs miniszterelnök centrista pártszövetsége, az Egységes Lista győzött. A szavazatok 99,9 százalékos feldolgozottsága mellett Kulbergs politikai ereje a voksok 35,4 százalékát szerezte meg. Ez a balti ország 1991-es függetlenné válása óta a legnagyobb arányú választási győzelem, amely 42 mandátumot jelent a 100 fős rigai törvényhozásban.
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