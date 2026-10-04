Egyelőre kudarcot vallott a készpénz erőszakos eltemetése, de ennek is súlyos ára lehet

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A pénztárca fogalma az elmúlt évtizedben gyökeresen átalakult. Miközben szüleink és nagyszüleink generációja számára a fizetés egyet jelentett a papírpénz ropogásával és az apró érmék csilingelésével, napjainkban a tranzakciók egyre nagyobb része láthatatlanul, digitális jelek formájában zajlik. Egy okostelefon csippantása, egy okosóra érintése a terminálon, vagy egy ujjlenyomat-alapú azonosítás mára a mindennapok természetes részévé vált. A világ országai azonban nem egyforma tempóban haladnak ezen az úton.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 04. 18:22
Fotó: ROMAIN COSTASECA Forrás: Hans Lucas

A fizikai valóság súlya: miért van mégis szükség a készpénzre?

A csillogó digitális jövőnek azonban megvannak a maga árnyoldalai is, amelyek miatt a készpénz teljes felszámolása komoly kockázatokat hordoz. Az egyik legégetőbb probléma a pénzügyi és digitális kirekesztés. A társadalom legsebezhetőbb csoportjai – az idősek, a hajléktalanok, a mélyszegénységben élők vagy a digitálisan analfabéták – gyakran nem rendelkeznek bankszámlával, stabil interneteléréssel vagy okostelefonnal.

Egy teljesen készpénzmentes világban ezek az emberek gyakorlatilag képtelenné válnának az alapvető élelmiszerek vagy szolgáltatások megvásárlására, ami a társadalmi egyenlőtlenségek további mélyüléséhez vezet.

A másik kritikus pont a technológiai függőség és a rendszerszintű sérülékenység. A digitális fizetés tökéletesen működik mindaddig, amíg van áram, stabil internetkapcsolat és működnek a banki szerverek. Azonban egy kiterjedt kibertámadás, egy szoftveres összeomlás vagy egy hosszabb áramkimaradás pillanatok alatt képes megbénítani egy egész ország kereskedelmét. A készpénz ezzel szemben nem igényel hálózatot, elektromos áramot, azonnali és univerzális csereeszköz marad bármilyen válsághelyzetben.

A legtöbb helyen még mindig biztonságot ad a készpénz léte (Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU)
A legtöbb helyen még mindig biztonságot ad a készpénz léte (Fotó: PABLO MIRANZO / ANADOLU)

 

A pszichológusok és a viselkedési közgazdászok egy harmadik, finomabb veszélyre is figyelmeztetnek: a túlköltekezés csapdájára. Kutatások igazolják, hogy a fizikai pénz elköltésekor az ember valódi, pszichés „fájdalmat” érez, amikor látja, hogy a papírbankjegy elhagyja a kezét. A bankkártya vagy a telefon érintésekor ez a gát elvész, a pénz absztrakttá válik, ami sokakat felelőtlen költekezésbe, adósságspirálba és impulzusvásárlásokba sodor. Ehhez társulnak a magánéleti aggályok is: sokan nem szeretnék, ha a bankok, tech-óriások vagy a kormányzat minden egyes kávé- vagy könyvvásárlásuk pontos idejét és helyszínét nyomon követhetné.

Skandináv úttörők és a mediterrán ragaszkodás

Az emberek és a kormányok hozzáállása földrajzi régiónként és kultúránként radikálisan eltér. A digitalizáció éllovasai egyértelműen a skandináv államok. Svédországban és Norvégiában a készpénzes tranzakciók aránya a teljes forgalomban 5-10 százalék alá süllyedt.

Ezekben az országokban teljesen megszokott, hogy a pékségekben, buszokon vagy utcai árusoknál hatalmas „No Cash” táblák fogadják a vásárlókat. Érdekesség azonban, hogy a közelmúltban még a svéd jegybank is javasolta bizonyos készpénzvédelmi szabályok bevezetését, felismerve a teljes digitalizáció nemzetbiztonsági és kirekesztési kockázatait.

Ezzel szemben Dél- és Közép-Európában, valamint a mediterrán térségben a papírpénz tartja a pozícióit, ahol a tranzakciók jelentős része még mindig készpénzben zajlik. Magyarországon is érdekes kettősség figyelhető meg: bár a digitális infrastruktúra rendkívül fejlett, a kulturális minták és a megszokás miatt a lakosság jelentős része továbbra is a készpénzben bízik a legjobban. Hasonló a helyzet Németországban is, és a fogyasztók komoly ellenállást tanúsítanak a készpénzhasználat adminisztratív korlátozásával szemben. 

Semmi sem fogja már kiváltani az érintéses fizetés kényelmét (Fotó: FRANK MAY / picture alliance)
Semmi sem fogja már kiváltani az érintéses fizetés kényelmét (Fotó: FRANK MAY / picture alliance)

A fejlődés iránya egyértelműen a digitális megoldások térnyerése felé mutat, de a készpénz teljes és erőszakos megszüntetése helyett a legtöbb szakértő a hibrid modellek mellett érvel. A legbölcsebb megközelítés az, ha a digitális fizetés kényelmét és sebességét úgy élvezhetjük, hogy közben a készpénz, mint biztonsági háló, magánéleti menedék és inkluzív eszköz megmarad a társadalom számára. Ma még általános ökölszabály, hogy a jövő gazdasága akkor lesz a legstabilabb, ha az elektronikus fizetések gyorsasága és a bankjegyek kézzelfogható szabadsága megfér egymás mellett.

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